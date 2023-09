Die Schlafrevolution ist da

Die eigenen vier Wände sind eine Spiegelung der eigenen Person, der eigenen Träume, die ein fein kuratiertes Design verlangen. Und weil sich die Einrichtung in den letzten Jahren immer mehr auf Online-Shops verschoben hat, stehen viele Käufer vor einer neuen Herausforderung: Wie können die Möbel, die sie online sehen, in ihrer eigenen vier Wände imaginiert werden? Dank breiter Farbauswahl ermöglichen es Online-Shops, die Bettauswahl samt Bezug und Farbe direkt auf den eigenen Geschmack anzupassen. Die Auswahl reicht von klassischen Betten, Polsterbetten und Boxspringbetten mit Tonnentaschenfederkernen in der Klappe) inklusive Premium-Tonnentaschenfederkern-Matratze in Hotelqualität. Und mit Anbietern wie Moebella24 muss nicht mehr nur imaginiert werden, denn sie machen den Traum zur Realität: Sie versprechen auf alle Matratzen 30-tägiges Probeliegen im eigenen Schlafzimmer.

In wenigen Klicks zum Traumbett

Derselbe großartige Service mit neuem Design: Das moderne Bettenhaus Moebella24 hat seine Webseite aufpoliert. Die Navigation im Online-Shop ist jetzt noch schneller, damit das Traumbett in nur wenigen Schritten gefunden ist. Denn ein Bett kann im Schlafzimmer ganz anders aussehen als im (Online-)Shop. Ganz egal, ob die Maße nicht passen, die Matratze zu hart ist oder ein anderes Farbzusammenspiel gesucht wird, die richtige Bettwahl ist nicht nur eine Frage des Looks, sondern immer auch des Feelings. Und das ist gerade online gar nicht so einfach einzuschätzen. Mit Moebella24 lässt sich der perfekten Wohlfühllook fürs Schlafzimmer in Samt- und Velourstoffen in einer großen Farbauswahl kinderleicht auswählen und ihr Feeling dank kostenloser Stoffmuster selbst erkunden. Von Samt (glänzend) über Crushed-Samt (reflektierender Samt) bis hin zu Velours (matt) ist die Auswahl vielfältig und will gut überlegt sein. Mit dem Moebella24-Rundumservice ist der Bettenkauf noch nie einfacher und entspannter: Die Matratzen können 30 Tage im eigenen Schafzimmer getestet werden! Die Lieferung und der Aufbau der Boxspringbetten ist für maximales Wohlfühlfeeling den Profis überlassen und das ohne Aufpreis.