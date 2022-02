smec ist Microsoft Retail Team of the Year

Smarter Ecommerce (smec), der österreichische SaaS-Anbieter und Spezialist für die Automatisierung von Text- und Shopping-Ads, wurde bei den Microsoft Advertising Partner Awards in der Kategorie Retail Team of the Year zum führenden europäischen Partnerunternehmen für den Online-Einzelhandel ausgezeichnet.

Die Microsoft Corporation würdigt mit der alljährlichen Auszeichnung Microsoft Advertising Partner Awards Partner:innen, die herausragende Leistungen bei der Innovation und Implementierung von Kundenlösungen auf Basis von Microsoft-Technologie unter Beweis stellen. Smarter Ecommerce (smec) konnte sich in der Kategorie Retail Team of the Year gegen vier europäische Unternehmen beweisen und sich damit als einziges österreichisches Unternehmen über den Titel bester Microsoft Partner freuen. Der Award zeichnet Branchenkenntnis, Kompetenz sowie konsistente, qualitativ hochwertige Marketinglösungen für Einzelhandels- und Konsumgüterkund:innen in ganz EMEA aus.

Jan Radanitsch, CEO und Gründer von smec, freut sich über die Auszeichnung: „Microsoft Retail Team of the Year zu sein, macht uns ungeheuer stolz. Eine großartige Bestätigung für das gesamte Team, weil 90% unserer Kunden Onlinehändler sind und wir genau hier unsere geballte Expertise einsetzen können”.

Katherine Eills, Global Partner and Awards Lead, Microsoft Advertising erklärt: „Wir freuen uns unsere Wertschätzung auf diese Weise zeigen zu können und smec mit einem verdienten Sieg zu feiern. Das Kaliber der Nominierungen in diesem Jahr war außergewöhnlich hoch und zeigt, wie ‚grenzenlos‘ unsere Partner sind“.

Besonders gewürdigt wurden der Einsatz und die Kreativität von smec hinsichtlich der Kompetenzförderung der Onlinehändler:innen. So verhalf smec unter anderem Globetrotter, einem der größten Outdoor-Ausstatter Europas, an das Wachstum des Lockdownjahres 2020 anzuknüpfen. Durch die Unterstützung von smec konnte die Conversion von Globetrotter über Microsoft Ads um 41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesteigert und 75 Prozent Wachstum erzielt werden. Onlinehändler:innen konnten zudem dank smec Microsoft Advertising Features bereits in der Betaphase ausprobieren. Diese ermöglichte es, frühzeitig und in Echtzeit Features zu optimieren.

Die Microsoft Advertising Partner Awards wurden in insgesamt 10 Kategorien vergeben. Die Gewinner:innen und Finalist:innen wurden im Rahmen der digitalen Partnerkonferenz am 10. Februar ausgezeichnet. Das diesjährige Motto der Microsoft Advertising Awards war "Gemeinsam sind wir grenzenlos".