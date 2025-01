AKTIVES STEHEN - DAS STANDPOLIN Schwingen, nicht springen!

Häufig scheitern die guten Bewegungsvorsätze schlicht an der Zeit. Muss man ein Zeitfenster schaffen, sich umziehen oder vielleicht noch in ein Fitnessstudio fahren, spricht fast mehr gegen als für das Training. Gesundheit muss aber nicht kompliziert sein. Das Standpolin kann jederzeit und an fast jedem Ort barrierefrei genutzt werden. Das Standpolin integriert Bewegungsabläufe und passives Training in den Alltag – sowohl zuhause als auch am Arbeitsplatz. Mit dem Standpolin kann jede Tätigkeit, die vorher im Sitzen verübt wurde, jetzt der Stabilisierung dienen. In viele alltägliche und berufliche Situationen, Zuhause oder im Büro lässt sich die Bewegung auf dem Standpolin integrieren.

Während des Kochens, beim Fernsehen oder auch parallel zum Hören von Musik oder einem Hörbuch kann das Standpolin genutzt werden. Der passive Charakter der Bewegung erlaubt auch konzentriertes Arbeiten auf dem Standpolin. Das gilt für das Arbeiten am Computer an einem Stehpult, das Telefonieren und viele andere Tätigkeiten, die im Stehen ausgeführt werden.

Durch die Bewegungsroutinen wird die Tiefenmuskulatur gestärkt und gleichzeitig der Stress reduziert. Die zahlreichen Möglichkeiten, die das Standpolin bietet, erleichtern die Integration in Routinen, die Hemmschwelle, kleine Bewegungsabläufe durchzuführen, verschwindet.

Auch ein kurzes Training ist besser als inaktiv zu bleiben. Schon wenige Minuten am Tag können die individuelle Gesundheit unterstützen.

Bewegung aktiviert das Herz-Kreislauf-System und wirkt positiv auf den Blutfluss. Dies verbessert die Sauerstoffversorgung und reduziert Kreislaufprobleme. Regelmäßige Bewegung kann aber auch die Psyche unterstützen. Stress wird abgebaut und die mentale Entspannung gefördert. Ein aktiverer Lifestyle ermöglicht ein gesünderes und fokussiertes Leben. Ein weiterer Vorteil des Standpolin ist, dass das Training für jeden in Frage kommt. Der passive Charakter der Bewegung belastet den Kreislauf minimal und die Intensität kann über die Dauer gesteuert werden. Für Knochen und Gelenke bietet das Schwingen auf dem Standpolin eine schonende Variante, die Tiefenmuskulatur effizient zu trainieren.

Im Büro und vor allem im Wohnbereich ein nicht ganz unwichtiger Faktor: das Aktivmöbel Standpolin ist auch ein echter Hingucker. Den pulverbeschichteten Rahmen aus Aluminium gibt es in vier Farben: Sand, Blau-Grau, Aqua und Hellgrau. Zumindest eine davon passt zu jeder Einrichtung. Auch hinsichtlich der Nachhaltigkeit lässt das Standpolin keine Wünsche offen. Hergestellt wird das Standpolin in Lahr im Schwarzwald in den Werkstätten der Kopf GmbH. Die Netze des Standpolin werden hier aus einem Material genäht, das aus alten Fischernetzen hergestellt wird, die aus dem Meer geborgen werden konnten. Die Verwendung des Ocean Plastic ist durch den Zulieferer garantiert. Der Rahmen des Standpolin wird aus CO2-reduziertem Aluminium gefertigt.