Leben im Takt der inneren Uhr – Warum unser Biorhythmus den Alltag bestimmen sollte

Jeder von uns trägt eine innere Uhr in sich. Sie steuert nicht nur unseren Schlaf-Wach-Rhythmus, sondern beeinflusst auch Stoffwechselprozesse, Hormonhaushalt und geistige Leistungsfähigkeit. Diese innere Uhr ist genetisch festgelegt und in jeder Zelle unseres Körpers aktiv. Während einige Menschen von Natur aus früh wach sind und morgens produktiv arbeiten, kommen andere erst am Abend richtig in Schwung. Diese individuelle Ausprägung wird als Chronotyp bezeichnet.

Doch moderne Lebensgewohnheiten setzen diesen natürlichen Takt außer Kraft. Schichtarbeit, frühe Schul- oder Arbeitszeiten und künstliches Licht sorgen dafür, dass viele Menschen gegen ihren Chronotyp leben. Laut Studien betrifft dies rund 70 Prozent der Erwachsenen – mit oft negativen Auswirkungen auf ihre Gesundheit. „Die meisten Menschen schlafen nicht dann, wenn ihr Körper es eigentlich vorsehen würde“, erklärt Prof. Kramer.