Der Darm ist ein großes Organ und verdient die volle Aufmerksamkeit von uns. Er gewinnt zunehmend an Bekanntheit und Attraktivität und die Bedeutung eines gesunden Verdauungstraktes für unser Wohlbefinden ist sehr wichtig. Doch wussten Sie, dass der Darm eng mit unserem Immunsystem verbunden ist? Tatsächlich beherbergt der Darm etwa 70 Prozent aller Immunzellen des Körpers und spielt somit eine zentrale Rolle in der Abwehr von Krankheitserregern. Er ist ein komplexes Ökosystem, in dem Billionen von Mikroorganismen leben, die sogenannte Darmflora. Die Darmflora bildet eine wichtige Barriere gegen schädliche Bakterien und Viren.

Nathalie Mazingue spricht in ihren Vorträgen, vom Wunderorgan Darm. Dieser trägt auch einen großen Teil zum Thema Jo-Jo Effekt, Wohlfühlgewicht und Abnehmen bei. Die Vortragsrednerin Nathalie Mazingue erklärt in Ihrem Vortrag „Diäten sind für Dumme. JoJo Adé“ das Studien gezeigt haben, dass eine gestörte Darmflora das Abnehmen erschwert und es schwer ist sein Wohlfühlgewicht wiederzuerlangen. Das positive daran erklärt die Vortragsrednerin ist, dass eine gesunde Darmflora beim Abnehmen hilft sodass das Wohlfühlgewicht erreicht werden kann und zudem die Fettleber reduziert werden kann. Auch das Risiko für chronische Erkrankungen wie Diabetes, Depressionen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen können gesenkt werden. Sie gibt in Ihrem Vortrag praktische Tipps zur Umsetzung ohne Diäten wie Keto, Detox-(Diät), Clean-Eating oder Intervallfasten das Abnehmen langfristig gelingen kann und das Wohlfühlgewicht gehalten werden kann. Der Darm kann ohne Diät anhand von der Ernährung, Bewegung und dem Thema Achtsamkeit das Abnehmen begünstigen ohne Diäten und Verbote. Ernährungsstrategien für einen gesunden Darm und ein gesundes Gewicht. Im Bereich Ernährung kann die Darmflora beispielsweise die Zufuhr von probiotischen Bakterien verbessert werden. Dafür ist kein Clean-Eating und keine Keto, Detox-(Diät) notwendig. Milchsäurebakterien sind zum Beispiel in Joghurt, Apfelessig, Kefir und sauren Gurken enthalten, von diesen Produkten sollten drei am Tag verzehrt werden um den Darm zu sanieren und das Wohlfühlgewicht ohne Jo-Jo-Effekt zu erreichen. Zudem kann die Zufuhr von resistenter Stärke ebenfalls die Darmflora und die Fettleber positiv beeinflussen. Resistente Stärke ist enthalten in Teigwaren, Reis, Brot, Kartoffeln die mindestens ein Tag alt sind, ebenfalls ist diese enthalten in grünen Bananen oder Linsen. Ein Nahrungsmittel aus dieser Auswahl am Tag kann helfen das Wohlfühlgewicht zu erreichen.

Die Vortragsrednerin Nathalie Mazingue erklärt, dass nicht nur die Ernährung die Darmflora positiv beeinflussen kann, auch die Erhöhung von Bewegung und die Reduktion vom Stress steuern Ihren Beitrag zum Wohlfühlgewicht bei.

Vergessen Sie nicht: Der Schlüssel zum dauerhaften Abnehmerfolg liegt nicht im Verzicht, sondern in der Wahl der richtigen Lebensmittel und einem achtsamen Umgang mit unserem Körper. Mit einer darmfreundlichen Lebensweise können wir die Gesundheit von Darm und Immunsystem stärken und uns vor Krankheiten schützen.