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Atemwegserkrankung COPD: Warum Millionen Betroffene mehr Unterstützung im Alltag brauchen

16. November 2026, 18:00
Breisach am Rhein,
Deutschland
Bericht

Mehr als drei Millionen Menschen in Deutschland leiden an der chronischen Atemwegserkrankung COPD. Zum Welt-COPD-Tag am 18. November macht das Digital-Health-Unternehmen Breathment auf eine Versorgungslücke aufmerksam: Bewegung, Atemtherapie und Unterstützung beim Umgang mit der Erkrankung müssen im Alltag stattfinden – entsprechende ambulante Angebote sind jedoch nicht überall verfügbar.

Anwenderin mit Breathment App

Die Breathment-App unterstützt Menschen mit COPD mit personalisierten Übungen und physiotherapeutischer Begleitung.
© (Bildrechte: Breathment GmbH)

Luftnot beim Treppensteigen, beim Einkaufen oder schon beim Anziehen: Für mehr als drei Millionen Menschen in Deutschland gehört das zum Alltag.[1] Sie leiden an der chronischen Atemwegserkrankung COPD (chronic obstructive pulmonary disease). Zum Welt-COPD-Tag am 18. November macht das Digital-Health-Unternehmen Breathment deshalb auf eine Versorgungslücke aufmerksam: Gerade Bewegung, Atemtherapie und Unterstützung beim Umgang mit der Erkrankung müssen langfristig im Alltag stattfinden – entsprechende ambulante Angebote sind jedoch nicht überall verfügbar.

COPD ist nicht heilbar. Doch neben Medikamenten können Bewegung, körperliches Training, Atemphysiotherapie und der richtige Umgang mit der Erkrankung dazu beitragen, Beschwerden zu lindern und die Belastbarkeit zu erhalten. Auch die aktuelle COPD-Leitlinie misst dieser sogenannten pneumologischen Rehabilitation eine große Bedeutung bei.

Das Problem: Ambulante Strukturen fehlen. Darauf möchte Breathment anlässlich des Welt-COPD-Tages aufmerksam machen. Die 2026 aktualisierte Leitlinie hält ausdrücklich fest, dass pneumologische Rehabilitation in Deutschland deshalb fast ausschließlich stationär in Kliniken stattfindet.[2] Für Betroffene stellt sich damit die Frage, wie das Gelernte anschließend dauerhaft in den Alltag kommt.

Wenn die Therapie zu Hause weitergehen muss

Genau hier können digitale Angebote ergänzen und dazu beitragen, dass Betroffene therapeutische Übungen zu Hause durchführen, regelmäßig in Bewegung bleiben und beim Umgang mit ihrer Erkrankung begleitet werden.

Ein Beispiel ist das Angebot „AOK-Priomed COPD: freier atmen.“ Seit Juli 2026 können volljährige Versicherte der AOK Hessen mit diagnostizierter COPD in diesem Rahmen das Programm von Breathment ergänzend zur bestehenden Versorgung nutzen. Die App kombiniert individuell angepasste Atem- und Bewegungsübungen mit digitalem Feedback und persönlicher physiotherapeutischer Begleitung.

„Zusätzlich zur optimierten haus- und fachärztlichen Versorgung bieten wir unseren Versicherten damit einen niedrigschwelligen Zugang, um im Alltag gut mit ihrer Krankheit zurechtzukommen sowie Atem und Bewegung im häuslichen Umfeld zu trainieren“, sagt Herr Jasmin Makić, Abteilungsleiter bei der AOK Hessen.

Die Idee dahinter: Ein großer Teil der Behandlung chronischer Erkrankungen findet zwangsläufig außerhalb von Arztpraxis und Klinik statt. Betroffene müssen Übungen selbstständig fortführen, Bewegung in ihren Alltag integrieren und lernen, mit Symptomen und Einschränkungen umzugehen.

„Wir haben in Deutschland eine hochwertige medizinische Versorgung. Die Herausforderung bei einer chronischen Erkrankung wie COPD ist aber, die Menschen auch zwischen Arztterminen und nach einer Rehabilitation zu erreichen“, sagt Elçin Can Çavuşoğlu, Mitgründer und Geschäftsführer von Breathment. „Digitale Angebote können eine Brücke in den Alltag schlagen und persönliche Therapie dort ergänzen, wo sie dauerhaft umgesetzt werden muss.“

Erste Studie zeigt Verbesserung der Beschwerden

Ob eine solche digitale Begleitung tatsächlich einen Unterschied machen kann, wird derzeit auch wissenschaftlich untersucht. In einer laufenden Studie der Asklepios Lungenklinik Gauting wird eine App-basierte pulmonale Rehabilitation mit Breathment mit der üblichen Versorgung verglichen. Eine bereits veröffentlichte Zwischenanalyse liefert erste Hinweise auf einen positiven Effekt: Nach vier Wochen hatte sich die Symptombelastung in der Gruppe mit App-basierter Rehabilitation um rund 21 Prozent verbessert. In der Vergleichsgruppe zeigte sich dagegen keine entsprechende Veränderung.[3] Aufgrund der bislang kleinen Teilnehmer:innenzahl müssen diese Ergebnisse in größeren Untersuchungen bestätigt werden.

Für Breathment zeigt das Beispiel, wohin sich die Versorgung von Menschen mit chronischen Erkrankungen entwickeln kann: Persönliche medizinische und physiotherapeutische Betreuung bleibt die Grundlage – digitale Angebote können sie dort ergänzen, wo Patientinnen und Patienten den größten Teil ihres Lebens mit der Erkrankung verbringen: zu Hause und in ihrem Alltag.

 

Quellen
[1] Wissenschaftliches Institut der AOK (WIdO): Gesundheitsatlas Deutschland – COPD. Stand 2024. 3.183.000 dokumentierte Erkrankte in Deutschland.
[2] Kahnert K, Watz H et al.: S2k-Leitlinie Fachärztliche Diagnostik und Therapie der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD), Version 5, 2026. AWMF-Registernummer 020-006.
[3] Stoleriu C, Mavi S-C, Avsar K, Yalvac B, Gesierich W, Stoleriu GM (2026): Die App-basierte pulmonale Rehabilitation-Teletherapie verbessert den CAT Score nach Entlassung von AECOPD Patienten. Pneumologie 80, S22–S23. DOI: 10.1055/s-0046-1816132.

Originalquelle auf TRENDKRAFT am .

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