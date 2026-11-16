Atemwegserkrankung COPD: Warum Millionen Betroffene mehr Unterstützung im Alltag brauchen

Luftnot beim Treppensteigen, beim Einkaufen oder schon beim Anziehen: Für mehr als drei Millionen Menschen in Deutschland gehört das zum Alltag.[1] Sie leiden an der chronischen Atemwegserkrankung COPD (chronic obstructive pulmonary disease). Zum Welt-COPD-Tag am 18. November macht das Digital-Health-Unternehmen Breathment deshalb auf eine Versorgungslücke aufmerksam: Gerade Bewegung, Atemtherapie und Unterstützung beim Umgang mit der Erkrankung müssen langfristig im Alltag stattfinden – entsprechende ambulante Angebote sind jedoch nicht überall verfügbar.

COPD ist nicht heilbar. Doch neben Medikamenten können Bewegung, körperliches Training, Atemphysiotherapie und der richtige Umgang mit der Erkrankung dazu beitragen, Beschwerden zu lindern und die Belastbarkeit zu erhalten. Auch die aktuelle COPD-Leitlinie misst dieser sogenannten pneumologischen Rehabilitation eine große Bedeutung bei.

Das Problem: Ambulante Strukturen fehlen. Darauf möchte Breathment anlässlich des Welt-COPD-Tages aufmerksam machen. Die 2026 aktualisierte Leitlinie hält ausdrücklich fest, dass pneumologische Rehabilitation in Deutschland deshalb fast ausschließlich stationär in Kliniken stattfindet.[2] Für Betroffene stellt sich damit die Frage, wie das Gelernte anschließend dauerhaft in den Alltag kommt.