Mehr als nur Klett - adaptive Kleidung für Kinder mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen

Drei Frauen, ein Unternehmen. Immer noch eine Rarität in der deutschen Start-up-Szene. Der Anteil von Frauen an den Gründungsteams erreicht laut Deutschem Start‐up Monitor 2021 nicht einmal 18%. Ein Grund mehr für die drei Frauen Lina Phyllis Falkner, Lena Förster und Jana Walther mit ihrem Berliner Unternehmen Wombly nun an den Start zu gehen – und das vorrangig mit dem Ziel, Mode für alle Menschen zu entwerfen, vor allem für diejenigen, die bisher in der Modebranche wenig Beachtung erhalten. Hier gilt das Credo “Wir können mehr als nur Klett”, so Gründerin Lina Phyllis Falkner, die vor allem die Riesen unter die Lupe nimmt. Seit kurzem bieten Hilfiger, Zalando, Uniqlo & Co. Ebenfalls adaptive Kleidung an, denken nun Rollstuhlfahrende, Prothesentragende oder chronisch Erkrankte mit, doch der jungen Unternehmerin geht das noch nicht weit genug:

“Auch wenn jede Sichtbarkeit gut ist, versuchen wir, nicht nur einen Klettverschluss mehr zu bedenken, sondern für jeden Bedarf die passenden Öffnungen anzubieten.”

Das Berliner Startup geht damit eine weitreichende Marktlücke an. Produziert wird Kleidung vorerst für die Kleinsten, also in der Altersspanne Frühchen bis zum Alter von sechs Jahren, aus öko-zertifizierten Stoffen zu fairen Bedingungen in Europa. Die anpassbare Kleidung besitzt spezielle Öffnungen und Vorrichtungen für Kinder mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen, die endlich schön, praktisch und sozial verträglich ist. Sie soll den Eltern und Pflegenden den Alltag mit der medizinischen Versorgung erleichtern, das Selbstwertgefühl und die Selbstbestimmtheit der Kinder stärken.

Um auch Menschen mit geringerem Einkommen den Zugang zu den Produkten zu ermöglichen, wird Wombly in Zukunft ein Verleihsystem in den Onlineshop integrieren.

Und damit nicht genug. Auch im eigenen Unternehmen soll vor allem ein fairer Umgang, faire Arbeitsbedingungen mit flexiblen und auch familientauglichen Arbeitszeiten und die Abschaffung des Gender Pay Gap im Vordergrund stehen. Mittlerweile arbeitet ein Team von insgesamt 10 Mitarbeitenden mit Hochdruck daran, das erste Sortiment fertigzustellen. Die ersten Produkte stehen bereits online unter wombly.com zur Verfügung.