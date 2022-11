Berlin scheint eine gesunde Ernährung zu haben. Die Daten beweisen es.

Fast Food und herkömmliche Supermärkte sind wie in vielen anderen europäischen Ländern weit verbreitet, aber es gibt auch Superfood-Märkte, die lokal hergestellte Produkte verkaufen. Das ist nicht nur preiswerter, sondern auch eine wesentlich gesündere Alternative zu verarbeiteten Lebensmitteln. Speziell wenn es um vegetarische, vegane und ökologische Küche geht, gehört Berlin zu den bedeutendsten Städten Europas. Berlin besitzt eine größe Vielfalt an veganen Restaurants. Dazu steigt in mehreren Städten der Nation die Zahl der Vegetarier und Veganer stetig an. Laut einer Analyse von Steinberger, einem führenden Superfood-Unternehmen in Deutschland, ist die Suche nach Superfoods stark angestiegen. Aus den Daten geht klar hervor, dass die Suche nach Superfoods in diesem Jahr im Mai 2022 am höchsten ist.