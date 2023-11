Brainperform feiert 3-jähriges Jubiläum und blickt auf erfolgreiche Jahre zurück

"Ich bin sehr stolz darauf, was wir mit Brainperform.de in den letzten 3 Jahren erreicht haben", so Fendt. "Wir haben unser Angebot kontinuierlich ausgebaut und tausenden Menschen mit Produkten wie unserem Keto-Starter-Kit geholfen, ein gesünderes Leben durch eine ketogene Ernährung zu beginnen."

Dank hochwertiger und verständlicher Inhalte zu Themen wie Keto, Gesundheitstipps und Biohacking hat sich Brainperform.de als eine der führenden deutschen Anlaufstellen für Interessierte etabliert. Die Website verzeichnet monatlich über 100.000 Besucher.

Auch in Zukunft möchte Fendt die Themen Keto, Gesundheit und Leistungssteigerung vorantreiben: "Unser Ziel ist es, immer die neuesten Erkenntnisse und Produkte zu präsentieren, um Menschen ein gesünderes und leistungsfähigeres Leben zu ermöglichen."

In den kommenden Jahren plant Fendt außerdem den Ausbau des Produktportfolios und internationale Kooperationen. "Wir wollen unseren Einfluss weiter vergrößern und noch mehr Menschen mit unseren Inhalten erreichen", so Fendt.

Brainperform.de hat sich in nur 3 Jahren als wichtige Informationsquelle in Deutschland etabliert. Mit seinem Engagement wird Tobias Fendt auch in Zukunft die Themen Keto, Gesundheit und Biohacking vorantreiben.

Ausbau des Themenspektrums

Bisher konzentrierte sich brainperform.de vor allem auf die Themen Keto, Gesundheit und Biohacking. Künftig sollen aber noch weitere relevante Bereiche abgedeckt werden. "Wir werden in den nächsten Monaten unser Themenspektrum um Bereiche wie Schlafqualität und Möglichkeiten des Aufhaltens von Alterungsprozessen erweitern", so Tobias Fendt. Ziel sei es, eine umfassende Informationsplattform für ganzheitliches Wohlbefinden zu schaffen.