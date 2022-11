Die neue Art der Luftreinigung

In unserer Raumluft befinden sich Bakterien, Viren und allergene Reizstoffe (wie zum Beispiel Blütenpollen), welche unter anderem Allergien und allergische Reaktionen auslösen. Reinigen wir unsere Luft, setzen wir unserem Körper weniger Anstrengungen aus und fühlen uns dadurch besser und ausgeruhter.

Wie kommen die Probiotika in die Luft?

Um die Probiotika in die Luft zu bekommen, hat sich better probiotics© zwei Wege überlegt. Entweder werden die Probiotika völlig automatisch, per Zerstäuber (welcher sich per APP individualisieren lässt) oder händisch, per Spray, in die Luft gesprüht.