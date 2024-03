Einweihung des CORONA DENKORTS der Initiative ars LITURGICA in Essen

Vor vier Jahren: Am 22. März 2020 beginnt in Deutschland der erste Corona-Lockdown. Das öffentliche Leben kommt zum Erliegen. Absperrbänder, Klebestreifen und Plexiglas ordnen das neue Lebensgefühl in Abständen von 1,5 m. Das Virus prägt den neuen Alltag, verändert die Debattenkultur, spaltet. Die Maske gehört fortan in jedes Gesicht!

Wörter wie Kontaktbeschränkung, Hygienekonzept, Inzidenzwert oder Alarmstufe werden zum festen Bestandteil des deutschen Vokabulars. Immer neue Wortschöpfungen erblicken das Licht der Welt. Sie geben in der komplizierten Zeit vermeintlich etwas Sicherheit: Lockdown-Light, Notbremse, Wellenbrecher, Osterruhe, Rettungsschirm, Brücken-Lockdown oder die Booster-Impfung sind Beispiele.

Die Pandemie war, ist und bleibt eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Besonders betroffen waren Kinder, Jugendliche, vulnerable Menschen und genau deren Umfeld, sei es als Pflegende, Behandelnde, als Erziehende und Lehrende. Grund genug, einen DENKORT CORONA zu schaffen, um die kulturelle Erinnerung an dieses Jahrhundertereignis wach zu halten.

Pater Dr. Philipp Reichling OPraem, promovierter Kunsthistoriker und Koordinator von ars LITURGICA, wird die Einweihung vornehmen und den Wettbewerb vorstellen, aus dem das Objekt „Gemeinschaftstrage“ von Peter Sandhaus, Berlin, als Sieger hervorging. Der Künstler wird vor Ort sein.

Prof. Peter Gorschlüter, seit Juli 2018 Direktor am Museum Folkwang und Jurymitglied, wird eine Perspektive von Kunst im öffentlichen Raum aufzeigen.

Die Pfarreibeauftragte Sabine Lethen wird den Entwicklungsprozess von der Idee bis zur Realisation vorstellen.

Stadtdirektor Peter Renzel, Geschäftsbereichsvorstand der Stadt Essen für Soziales, Arbeit und Gesundheit, wird das Kunstwerk enthüllen.

Die Initiative ars LITURGICA und die St. Josef-Frintrop-Stiftung, die zum Festakt und dem anschließenden kleinen Umtrunk einlädt, dankt den großzügigen Förderern und Unterstützern dieses Projektes.

Initiative ars LITURGICA

Prof. Dr. Stefan Böntert (Ruhr-Universität Bochum)

Dr. Herbert Fendrich (Essen)

Dr. Andreas Poschmann (Deutsches Liturgisches Institut, Trier)

Jennifer Reffelmann M. A. (Bistum Essen)

P. Dr. Philipp Reichling OPraem (Abtei Hamborn), Projektsprecher

Dr. Nicole Stockhoff (Bistum Münster)