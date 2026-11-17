Die Beschaffung von Laborprodukten erfordert häufig die Abstimmung unterschiedlicher Artikel, Hersteller und technischer Spezifikationen. Besonders bei umfangreicheren Bestellungen kann die Zusammenstellung des benötigten Materials mit einem erheblichen Recherche- und Koordinationsaufwand verbunden sein.

Metralix richtet sein digitales Angebot an gewerbliche Kunden sowie institutionelle Abnehmer aus den Bereichen Forschung, Chemie, Analytik, Life Science und Pharma. Über den Onlineshop unter www.metralix.de steht ein stetig wachsendes Sortiment an Laborverbrauchsmaterialien, Laborgeräten und Zubehör verschiedener Hersteller zur Verfügung.

Individuelle Beschaffungsanfragen über das Onlinesortiment hinaus

Ein besonderer Bestandteil des Angebots ist die Möglichkeit, auch Produkte anzufragen, die nicht unmittelbar im Onlineshop gelistet sind. Kunden können konkrete Produktbezeichnungen, Herstellernummern oder vollständige Artikellisten übermitteln. Metralix prüft daraufhin die jeweiligen Beschaffungsmöglichkeiten und erstellt bei entsprechender Verfügbarkeit individuelle Angebote.

Der Ansatz richtet sich insbesondere an Labore und Einkaufsabteilungen, die mehrere Artikel unterschiedlicher Hersteller benötigen oder bestehende Materiallisten gebündelt bearbeiten lassen möchten. Dadurch entsteht eine zusätzliche Beschaffungsmöglichkeit neben der direkten Bestellung über den Produktkatalog.

Sortiment für unterschiedliche Laborbereiche

Das Produktspektrum umfasst unter anderem Laborverbrauchsmaterialien, Glasgeräte, Mess- und Analysegeräte sowie Produkte für verschiedene Anwendungen in Forschung und Laborbetrieb. Die Produktdarstellung im Onlineshop berücksichtigt technische Eigenschaften, Herstellerzuordnungen und eindeutige Artikelnummern, um die Identifikation benötigter Produkte zu erleichtern.

Ausrichtung auf gewerbliche und institutionelle Kunden

Metralix mit Sitz in Bad Bramstedt, Schleswig-Holstein, konzentriert sich auf die Versorgung gewerblicher Kunden, öffentlicher Einrichtungen und professioneller Anwender. Zum angesprochenen Kundenkreis gehören Universitäten, Hochschulen, Forschungsinstitute, industrielle Labore und Unternehmen aus dem pharmazeutischen und chemischen Umfeld.

Mit der Verbindung aus digitalem Produktkatalog und individueller Bedarfsermittlung baut Metralix einen zusätzlichen Beschaffungsweg für professionelle Laboranwender aus.