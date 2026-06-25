Gesundheit gemeinsam gestalten: Health Network Hamburg e. V. ist gegründet

Der Verein versteht sich als offene Plattform für Menschen, die das Gesundheitssystem aus unterschiedlichen Perspektiven kennen und mitgestalten möchten. Mitglied werden können natürliche Personen, zudem sind Fördermitgliedschaften möglich. Damit setzt das Netzwerk bewusst auf persönliche Expertise und direkte Beteiligung.

Ein zentrales Anliegen des HNHH ist es, die Breite des Gesundheitssystems abzubilden. Die Mitglieder bringen Perspektiven aus verschiedenen Generationen, Berufsgruppen, kulturellen Hintergründen und Lebensrealitäten ein. Diese Vielfalt soll sich auch in der Arbeitsweise des Vereins widerspiegeln: Entscheidungen und Projekte sollen nicht top-down entstehen, sondern in thematischen Circles entwickelt werden. Ingo Horak: „Wir wollen Mitsprache breiter denken. Wer Gesundheit gestalten will, muss die Menschen einbeziehen, die das System jeden Tag erleben, darin arbeiten oder davon betroVen sind. Unsere Vision ist ein Netzwerk, das nicht nur

diskutiert, sondern konkrete Bewegung erzeugt.“

Gearbeitet wird nach dem Holocracy-Prinzip: Verantwortung wird dabei nicht allein über feste Hierarchien verteilt, sondern über Rollen und Aufgaben in selbstorganisierten Circles. So sollen Mitglieder ihre Kompetenzen gezielt einbringen, Themen eigenständig vorantreiben und schneller in die Umsetzung bringen.

Austausch, der über digitale Vernetzung hinausgeht

Die Resonanz auf den jungen Verein zeigt, wie groß der Bedarf an persönlichem Austausch und gemeinsamer Arbeit im Gesundheitsbereich ist: Nur wenige Wochen nach seiner Gründung zählt das HNHH bereits 365 Mitglieder. Bis zum Jahresende soll die Zahl auf 1.000 Mitglieder wachsen. Auch die regelmäßigen Apéros – monatliche Netzwerktreffen für bestehende Mitglieder und Interessierte, die bereits 14 Mal stattgefunden haben – machen deutlich: Trotz digitaler Vernetzung bleibt der Wunsch nach direkter Begegnung bestehen. „Viele Menschen wollen nicht nur über Gesundheit sprechen, sondern Verantwortung übernehmen. Für mich ist

das Health Network Hamburg deshalb mehr als ein Verein. Es ist eine Bewegung, die Gesundheit in Hamburg nach vorne bringen will“, sagt Friderike Stüwert aus dem Circle Marketing & Communication.

In den kommenden Monaten will der Verein seine Beteiligungsstruktur weiter ausbauen, die Circle-Arbeit konkretisieren und erste Ergebnisse entwickeln. Im Fokus stehen unter anderem Prävention und Public Health, KI und Digitalisierung, die Überführung von Innovationen in die Versorgung sowie Kooperationen, Pilotprojekte und neue Formate für den Austausch zwischen

Versorgung, Wissenschaft, Wirtschaft, Start-ups, Politik und Zivilgesellschaft.