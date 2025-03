Münchner HealthTech Startup Vantis sichert sich 10 Mio. Euro in Series A-Finanzierungsrunde unter Führung von Angelini Ventures

Das HealthTech Unternehmen Vantis mit Sitz in München – ein auf chronisch erkrankte Patient:innen spezialisierter Anbieter, der neben digitalen Therapien auch das gesamte Spektrum der hausärztlichen Versorgung abdeckt – hat in einer weiteren Finanzierungsrunde einen Millionenbetrag eingesammelt. Zu den Kapitalgebern gehören Angelini Ventures, sowie Bayern Kapital und Twip Impact Ventures. Außerdem beteiligten sich die Bestandsinvestoren firstminute und b2venture ebenfalls erneut an dieser Runde.

Deutschland steht vor einer massiven Herausforderung in der hausärztlichen Versorgung: Während die Zahl chronisch erkrankter Patient:innen stetig wächst, verschärft sich der Ärztemangel weiter. Bereits heute sind rund 30 Prozent der Allgemeinmediziner:innen über 55 Jahre alt. Laut Berechnungen der Robert Bosch Stiftung könnten bis 2035 in Deutschland über 10.000 Hausärzte fehlen. Besonders in ländlichen Regionen droht eine erhebliche Unterversorgung.[1]

Vantis begegnet diesem Problem mit einer Kombination aus technologiebasierter Effizienzsteigerung und optimierter Praxisorganisation. Durch die datenbasierten Behandlungsmethoden und Digitalisierung von Praxisabläufen kann die Zahl der behandelbaren Patient:innen pro Arzt oder Ärztin deutlich erhöht werden. Gleichzeitig ermöglicht die Einbindung digitaler Therapieansätze eine intensivere, datengestützte Betreuung – insbesondere für chronisch Kranke.

Das frische Kapital soll in den weiteren Ausbau des datengetriebenen, proaktiven Managements chronisch erkrankter Patient:innen fließen. Ziel ist es, moderne, digital vernetzte Versorgungsstrukturen zu schaffen, die ärztliches Fachpersonal entlasten und die Behandlungsergebnisse für Patient:innen nachhaltig verbessern. Dafür setzt Vantis auf innovative Lösungen wie Telemedizin, datengetriebenes Remote-Monitoring und digitale Therapien, sowie durch künstliche Intelligenz (KI) gestützte Prozesse.

Um dieses und weitere ambitionierte Ziele zu erreichen, plant Vantis, das Team erheblich auszubauen: Insbesondere im Münchner Hauptquartier wird erheblich in den Aufbau investiert, u.a. in den Bereichen Tech, Operations und Management. Zusätzlich wird die Skalierung des ambulanten Versorgungsnetzwerks eine hohe Priorität bei Vantis genießen.