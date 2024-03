reasy entwickelt volldigitale Immobilienakte & schließt Finanzierungsrunde über 2 Millionen Euro ab.

Da sind sich die zwei Immobilienprofis und Gründer von reasy, Mark Anacker & Daniel Hellmann, sicher. reasy ist ist eine cloudbasierte Software-as-a-Service-Lösung, mit der alle relevanten Immobiliendaten erfasst, digitalisiert und somit abruf- und auswertbar gemacht werden können. Immobilien lassen sich mit reasy wieder aktiv und auch ökologisch sinnvoll verwalten. Gerade auch im Hinblick auf das neue GEG – Gebäudeenergiegesetz eine enorme Arbeitserleichterung für den Immobilienverwalter und -Eigentümer.



Die beiden Gründer bringen mehr als 20 Jahre Erfahrungen in der Immobilienbranche -speziell in der Hausverwaltung- mit. Die Idee zu reasy entstand aus der Not heraus, da die Probleme bei der Verwaltung über all die Jahre immer die gleichen blieben. Ständiges Krisenmanagement, Informationsflut, zeitraubende Arbeitsprozesse, Fachpersonalmangel, Änderungen in der Gesetzgebung und vor allem das mangelnde Wissen über den Objektzustand der verwalteten Immobilien waren einige der Hauptgründe, reasy zu entwickeln. reasy bündelt das Wissen über Immobilien zentral an einem Ort und schafft ein gesichertes Wissensmanagement für Eigentümer und Hausverwalter.



„Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Immobiliendaten möglichst smart zu erfassen, datenbasiert zu managen und auszuwerten. Wir stellen dem Immobilieneigentümer & Hausverwalter ein effizientes Tool zur Verfügung, damit er seine Aufgabenlast effektiver bewältigen kann. So kann er bspw. mehr Immobilien mit gleicher Personalstärke verwalten, eine bis zu 80 % Zeitersparnis bei seinen täglichen Aufgaben erreichen und durch automatische Ableitung von Handlungsempfehlungen Immobilien wieder aktiv und auch ökologisch sinnvoll verwalten!“ -- Mark Anacker, CEO