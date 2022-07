Neue Studie bestätigt die positive Wirkung von der Gesundheitsalge Chlorella Vulgaris auf den Cholesterin-Wert

Noris Bioscience hat mit dieser innovativen Formulierung erneut einen Beitrag zur Erhaltung der Gesundheit geleistet, wie nun Wissenschaftler herausfanden. Die Meta-Studie wurde im April 2022 veröffentlicht und beweist einen eindeutigen positiven Effekt einer täglichen Einnahme von Chlorella auf den Cholesterinwert LDL-C und das Gesamt-Cholesterin (Total cholesterin, TC). In einer Meta-Studie werden durch unabhängige Wissenschaftler bereits publizierte Studien, die ein Mindestmaß an Studienqualität aufweisen, ausgewertet und statistisch signifikante Trends herausgearbeitet. In diesem Fall waren es 10 klinische Studien mit insgesamt 539 Studienteilnehmern.

Der Naturstoff Cholesterin ist ein Fett (Lipid) und ein wichtiger Bestandteil der Membranen, der äußeren Umhüllung von Zellen. Darüber hinaus ist er unverzichtbar für viele Stoffwechselprozesse, beispielsweise für die Bildung von Hormonen. Wenn zu viel Cholesterin im Körper gebildet wird, vor allem im Blut und den Gefässwänden, kommt es zu ernsthaften Gesundheitsschäden, wie Arteriosklerose. Arteriosklerose wiederum ist einer der gefährlichsten Risikofaktoren für Herzinfarkt und Schlaganfall. Umso wichtiger ist eine jährliche Kontrolle der Blutwerte und die Regulierung des Cholesterinhaushaltes.

Die Power-Alge Chlorella bietet mit ihren Cholesterin senkenden, natürlichen Eigenschaften eine sinnvolle Ergänzung zu handelsüblichen Arzneimitteln der Pharmaindustrie, die auf pharmakologischen Weg den Cholesterinspiegel senken. Noris Bioscience schätzt sich glücklich, hier seinen Beitrag leisten zu können.

