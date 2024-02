Von DNA-Futter bis Haustier-Spa: Dr. Karim Montasser über Sinn und Unsinn neuer Trends in der Haustierbranche

Solange die Qualität und Sicherheit des Tieres gewährleistet ist, ist es letztlich eine finanzielle Entscheidung. Ob das Körbchen nun teurer oder günstiger war, ist für das Tier weniger relevant. „Meist ist die Katze mehr am Karton interessiert, in dem das teure Körbchen ankam, als am Körbchen selbst.“

Exklusive Dienstleistungen: Von Haustier-Spa bis Fotosession

Egal ob zum Liebe-Dein-Haustier-Tag, zu Weihnachten, Geburtstagen oder einfach mal so: der Trend, besondere Erlebnisse für den Vierbeiner zu schaffen, nimmt zu. So werden mittlerweile exklusive Dienstleistungen in sogenannten Haustier-Spas angeboten: von Aromatherapie über Massagen bis hin zu speziellen Schönheitsbehandlungen. Auch werden professionelle Fotosessions gebucht, um die Zeit mit dem Haustier bildlich zu verewigen. Für längere Abwesenheiten bieten Luxus-Tierhotels Suiten mit interaktiven Kameras an, die es den Besitzer:innen ermöglichen, mit ihren Vierbeinern aus der Ferne zu kommunizieren.

Bei exklusiven Dienstleistungen ist Dr. Karim Montasser zwiegespalten. „Viele dieser Leistungen richten sich eigentlich an die Bedürfnisse des Menschen. Die Bedürfnisse des Tieres hingegen werden dabei oft außer Acht gelassen. Gerade eine Aromatherapie ist niemals sinnvoll für ein Tier. Deshalb rate ich, sich zunächst die Frage zu stellen: Profitiert mein Tier von dieser Leistung? Und wenn ja, auf geht’s.“ Vielleicht ja direkt zum Fotoshooting, denn das kann, verbunden mit viel Spaß, ein ganz wunderbarer Moment für Mensch und Tier sein.

Pet-Technologie für mehr Wohlbefinden und Sicherheit

Das digitale Zeitalter birgt eine wahre Revolution für die Gesunderhaltung und das Wohlbefinden des Tieres. Intelligente GPS Halsbänder und Tracker, wie z.B. der Weenect XS, spielen eine immer wichtigere Rolle, wenn es darum geht, Sicherheit und Wohlbefinden unserer Haustiere zu garantieren. Diese Geräte bieten zum Beispiel ein Echtzeit-Tracking der Aktivität und des Standorts eines Haustiers, ermöglichen eine kontinuierliche Überwachung der Gesundheit und benachrichtigen Haustierbesitzende über auffallende Veränderungen im Verhalten des Vierbeiners. „GPS-Tracker sind definitiv eine absolutes Must-Have, um unsere Tiere zu schützen. Wie schnell kann es passieren, dass Hund oder Katze verloren gehen. Da ist ein GPS-Tracker wirklich Gold wert,“ so Dr. Karim Montasser.

Doch Pet Technology nimmt noch weitere Bereiche ein. So werden mittlerweile vermehrt Kameras zuhause eingesetzt. Futterautomaten helfen bei der Fütterung. Und summende Buttons lassen laut Hersteller das Tier „sprechen“. „Viele dieser technischen Innovationen haben meist mehr Nutzen für den Menschen als für das Tier. Ich zum Beispiel habe für meine Katze einen Futterautomaten, der es für mich einfacher macht, sie zur gleichen Zeit zu füttern. Für mich persönlich eine sinnvolle Investition. Da allerdings viele dieser technischen Gadgets recht teuer sind, sollte sich niemand schlecht fühlen, der hier kein Geld ausgeben kann oder möchte.''