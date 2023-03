Welt-Autismus-Tag: Höhlen-Urlaub für Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen in Andalusien

RMAS - Reisen für Menschen mit Autismus Spektrum Störungen

Wir bieten Reisen für Menschen mit besonderen Bedürfnissen.

Die Unterbringung erfolgt in authentischen andalusischen Höhlen mitten im Geopark Granadas. Die Höhlen wurden liebevoll reformiert. Jeder Teilnehmer bekommt seine eigenen Höhle. Das barrierefreie Gelände liegt auf einem Plateau und bietet damit eine garantiert reizarme und störungsfreie Umgebung für einen maximalen Erholungswert. Es werden keine Anforderungen gestellt, jeder Mensch wird so aufgenommen wie er ist. Verschiedene Aktivitäten werden angeboten, wie Wanderungen, die direkt beim Gelände beginnen, ein kostenloser Fahrradverleih um selber und unabhängig in die Stadt und Umgebung fahren zu können, tägliches Stretching/Yoga, tägliche Achtsamkeitsübungen in Form von Fantasiereisen, Autogenem Training, Progressiver Muskelentspannung und Ähnlichem im Wechsel. Unterstützt wird das Projekt von einer Kunsttherapeutin.