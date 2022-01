Wieviel Zahnarzt brauchen wir?

Bei anderen Fachrichtungen muss man doch auch nicht so oft zur Kontrolluntersuchung. Immer wenn es Dezember wird, fällt einem auf, dass man dieses Jahr ja noch gar nicht beim Zahnarzt vorstellig war. Die Frage, die man sich da aus Bequemlichkeit gerne auch mal einmal stellt, ist: Muss ich denn wirklich jedes Jahr zum Zahnarzt? Die gesetzlichen Krankenkassen haben mit Ihrem Bonussystem und Bonusheftchen schließlich Anreize geschaffen, damit dieser Besuch auch möglichst stattfindet.

Die Antwort auf die Frage ist: Es kommt darauf an. Wenn man regelmäßig seine Zähne und Zahnzwischenräume putzt und auf seine Ernährungsgewohnheiten achtet, ist der jährliche Besuch beim Zahnarzt fast schon zu oft. Außer Zeit hat man aber auch nichts verloren. Deswegen muss man dies als kleines Übel im System anerkennen. Sind die Zähne aber schon ein wenig restauriert, sind also Füllungen oder gar Kronen im Spiel, sollte einmal im Jahr kontrolliert werden. Gründe dafür sind: Kontrolle des Putzverhaltens, schließlich ist der Vergangenheit schon mal was schief gelaufen, sonst wäre nichts restauriert. Ein anderer wichtiger Punkt ist, dass das was beim Zahnarzt gemacht oder restauriert wird, nicht ein Leben lang hält. Der Zahnarzt muss also Füllungen, Kronen etc. immer kontrollieren um frühzeitig zu erkennen falls es ein Problem gibt, ansonsten geht vielleicht ein Zahn verloren, welchen man noch hätte retten können. Lächeln Sie einfach in den Spiegel, wenn nicht alles echter Zahn ist, was Sie sehen, ist eine Kontrolle im Jahr auf jeden Fall keine Zeitverschwendung.