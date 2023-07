Zu Gast bei cosinuss°: Klaus Holetschek, Bayerischer Gesundheitsminister, MdL

Im Rahmen ihres Besuchs bei cosinuss° konnten der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek, MdL, Andreas Lorenz, Mitglied des Gesundheitsausschusses, MdL sowie Claudia Küng, Fraktionssprecherin der CSU sowie Geschäftsführerin von Health Care Bayern e.V., einen Eindruck von der innovativen Technologie zur Überwachung von Vitalparametern und deren mögliche Auswirkungen auf das Gesundheitswesen gewinnen.

Nach der Begrüßung durch die beiden Geschäftsführer Greta Kreuzer und Dr. Johannes Kreuzer sowie des cosinuss° Teams gab es zunächst Einblicke in den Werdegang des Unternehmens. Als “Hidden Champion” der Medizintechnik hat das Unternehmen mit seinen Im-Ohr Sensoren mittlerweile weltweit zahlreiche Erfolge in der Überwachung von Vitalparametern erzielt.

In der anschließenden Präsentations- und Gesprächsrunde tauschten die eingeladenen Projektpartner ihre Erfahrungen und ihre Visionen mit der Anwendung der cosinuss° Technologie aus. Anwesend waren für die Einsatzbereiche Bergrettung, Notfallmedizin und stationäre Überwachung Dr. Boris Buck, Facharzt für Allgemeinmedizin und Medizinischer Koordinator der Martin Flugrettung, Dr. med. Stefan Bremer, Facharzt für Chirurgie, Gefäßchirurgie und Notfallmedizin sowie PD Dr. med. Roman Schniepp, Facharzt für Neurologie. In den vergangenen Jahren wurden die Im-Ohr Sensoren in verschiedenen Pilotprojekten und Studien mit Erfolg eingesetzt. Dabei überzeugten insbesondere das kleine und leichte Design des Sensors und dessen einfache Handhabung sowie die Zuverlässigkeit und Genauigkeit bei der Erfassung von Vitalparametern. Daneben bietet das Ohr dank der Nähe zum Gehirn entscheidende Vorteile gegenüber anderen Messorten: Auch unter extremen Bedingungen ist die Messung der Vitalparameter noch möglich und liefert den Mediziner:innen wertvolle Informationen über den Gesundheitszustand der Patient:innen.

Den Abschluss des Besuchs von Klaus Holetschek bildete ein Rundgang durch die hauseigene Produktionsstätte. Hier erhielt der Gesundheitsminister die Möglichkeit, sich ein Bild von der Produktentwicklung und dem eigens entwickelten Produktionsprozess zu machen, welcher in großem Umfang zur Wahrung des Wettbewerbsvorteils von cosinuss° beiträgt.

Klaus Holetschek äußerte sich positiv über die Potenziale der Technologie, um den aktuellen Herausforderungen im Gesundheitswesen zu begegnen. Der Minister betonte:

„Wir benötigen in Bayern innovative und weltweit angesehene Unternehmen in der Medizintechnik und im Gesundheitswesen insgesamt. Die Entwicklung von Monitoring-Programmen zur mobilen und kosteneffizienten Überwachung von Vitalparametern, etwa der Atmung oder von Herz-Kreislauf-Funktionen, zeugt von bayerischem Innovationsgeist. Denn so können verschiedene Bereiche in der Medizin und auch in der Pflege entlastet werden.“

Insbesondere in der ambulanten Medizin sowie in der postoperativen Nachsorge können Mehrwerte für Patient:innen und Versorger:innen geschaffen und Ressourcen geschont werden – damit “blinde Flecken” in der Patientenüberwachung beseitigt und Patient:innen gut versorgt und bestens behandelt werden.