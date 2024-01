AVerMedia enthüllt die nächste Generation seiner PCIe-Capture Lösungen für das ultimative Streaming-Erlebnis

Über AVerMedia Technologies, Inc.:

AVerMedia wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipeh, Taiwan. Das Unternehmen ist führend in der digitalen Video- und Audiokonvergenztechnologie. Das Unternehmen bietet hochmoderne, qualitativ hochwertige Audio- und Video-Peripheriegeräte sowie professionelle Aufnahme- und Streaming-Lösungen. AVerMedia hat es sich zum Ziel gesetzt, mit innovativen und umweltfreundlichen Lösungen ein reichhaltiges Unterhaltungs- und Kommunikationserlebnis zu bieten. Das Unternehmen engagiert sich auch aktiv in der Gemeinschaft und im sozialen Bereich und arbeitet mit ODMs an der Entwicklung von AVerMedias Technologien für integrierte Anwendungen.