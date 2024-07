ScaleUp setzt für neue Cloud Region auf leistungsfähige SSDs von Swissbit

Die Wahl fiel auf Swissbit aufgrund der hervorragenden Leistung und Zuverlässigkeit der NVMe-SSD-Serie N5200. Die N5200 SSD-Serie überzeugt durch ihre branchenführende Energieeffizienz. Gegenüber ähnlichen PCIe Gen4 SSDs benötigt sie bis zu 30 Prozent weniger Energie, während sie gleichzeitig die Leistungswerte um bis zu 100 Prozent erhöht. Swissbit SSDs werden nach höchsten Qualitätsstandards in Berlin gefertigt.

„Wir haben uns die Swissbit Elektronikfertigung in Berlin angesehen und waren von der modernen Produktionsweise und der hohen Produktqualität beeindruckt. Wir sind davon überzeugt, dass auch unsere Kunden von der längeren Lebensdauer der Produkte, kombiniert mit Energieeinsparpotenzialen und herausragender Performance profitieren werden", sagt Christoph Streit, der Geschäftsführer und Gründungsgesellschafter von ScaleUp Technologies.

Die N5200 Serie von Swissbit bietet nicht nur herausragende Leistungswerte, sondern auch eine breite Palette an unverzichtbaren Funktionen, die für den Betrieb in modernen Enterprise-Umgebungen unerlässlich sind. Dazu gehören:



· Hardware-basierte Sicherheitsfunktionen,

· erweiterte Telemetrie,

· OCP Cloud Spezifikation 1.0 und

· Power Loss Protection (PLP).



Mit Speicherkapazitäten von 1,92 bis 7,68 TB ist die N5200 die ideale Wahl für unternehmenskritische Anwendungen.



Die N5200-Serie von Swissbit verfügt über ein 4-Lane PCIe Interface und eine NVMe 1.4 Schnittstelle und bietet sequenzielle Datenraten von bis zu 7.000 MB/s beim Lesen und 4.200 MB/s beim Schreiben. Die Kompatibilität mit der OCP Cloud Specification 1.0 unterstreicht ihre hohe Kompatibilität mit modernen Rechenzentrumsinfrastrukturen und ermöglicht einen flexiblen Einsatz in verschiedenen Anwendungsszenarien.