Support für Kunstszene: JACK APPLE – Kreativ-Challenge

Hamburg, Dezember 2020 – Um den Jahresend-Countdown und den Start in 2021 für alle Künstler*innen und kreativen Freigeister zu verschönern und der Kunstszene Tribut zu zollen, startet JACK DANIEL’S Tennessee Apple am 15.12.2020 die erste Creative Competition. Alle kreativen Köpfe ab 18 Jahren sind eingeladen am Wettbewerb teilzunehmen und durch ein einzigartiges Kunstwerk, ob Bild, Statue, Kurzfilm oder Stencil, den neuesten Flavor von Jack Daniel's künstlerisch in Szene zu setzen. Auf die ersten drei Plätze wird ein Preisgeld von 2.000 € verteilt. Darüber hinaus spendet JACK APPLE die gleiche Summe an Viva con Agua Arts, den Veranstaltern des Hamburger Kunst-, Musik-, und Kulturfestivals Millerntor Gallery. Künstler und Juryvorsitzender Bobbie Serrano entscheidet nach dem 15.01.2021 über die Finalisten. Das Publikumsvoting auf www.jackdaniels.com bestimmt dann den Sieger.

