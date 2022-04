PGA-Profi Marcus Bruns begleitet 3 Touren von golfen.reisen

Thomas Lehr, Geschäftsführer von golfen.reisen, erklärt: „Die Golfreisen mit Marcus Bruns machen einfach Spaß. Das Training ist zwar anspruchsvoll, aber man möchte sich ja auch weiterentwickeln.“ Damit berichtet Lehr auch von seinen persönlichen Erfahrungen, denn er selbst schloss sich erst kürzlich der ersten organisierten Mallorca-Reise mit Marcus Bruns an und war persönlich mit vor Ort. Sein Fazit: „Ich bin mir sicher, dass jeder der Teilnehmer sein Spiel signifikant verbessern konnte!“ Die Gruppenreise verlief so gut, dass bereits ein Termin für das kommende Jahr feststeht – vom 25. Februar bis 4. März 2023 geht es erneut auf die Balearen (ab 2.282,- Euro pro Person). Bespielt werden auf Mallorca unter anderem der Golfplatz Son Servera, der Abschnitte unterschiedlichster Schwierigkeitsgrade bereithält, sowie der Platz Pula Golf, der zum Pula Golf Resort gehört, in dem die Teilnehmer auch nächtigen. Dank der guten Lage am Strand wird der Trip so zur idealen Kombination aus Golf- und Badeurlaub – Zeit findet sich jedenfalls für beide Aktivitäten. Im Fokus steht natürlich dennoch der Sport: „Gerade bei den Runden mit Marcus auf dem Golfplatz lernt man eine Menge über Taktik, Schlägerwahl und hat dabei noch jede Menge Spaß“, bescheinigt Thomas Lehr. Die Trainingspläne werden dabei immer individuell an die Gruppe angepasst.

Zwei weitere Reisen, die bereits fest geplant sind, führen in die Türkei sowie nach Teneriffa. Wer sich für erstere Destination entscheidet, übernachtet im modernen Fünf-Sterne-Resort Voyage Belek Golf & SPA, das mit seiner Lage gleich doppelt punktet (29.10. - 5.1.2022, ab 2.874,- Euro pro Person). Einerseits liegt das Haus direkt am Mittelmeer, sodass ausgiebige Strandaufenthalte möglich sind, andererseits ist der Montgomerie Maxx Royal Golfclub nicht weit entfernt. Eine große Driving-Range, Putting und Chipping-Grüns sowie sieben Bunker bieten abwechslungsreiche Schwierigkeitsgrade. Weitere Plätze, die bespielt werden, sind etwa der durch knifflige Doglegs und welliges Grün herausfordernde Pasha-Platz des Antalya Golfplatzes sowie der Meisterschaftsplatz Carya, der auf Sandhügeln liegt. Ausgangspunkt der Trainingswoche in Teneriffa ist das Fünf-Sterne-Hotel Hacienda Del Conde Meliá Collection (28.1. - 4.2.2023, ab 2.950,- Euro pro Person). Die spektakuläre Aussicht auf den Atlantik zählt hier ebenso zu den Highlights wie das Bespielen des Buenavista Golfplatzes, der direkt an einer Klippe liegt und durch die malerische Natur punktet. Der stilvolle 18-Loch-Platz lässt das Herz eines jeden Golf-Enthusiasten garantiert höher schlagen. Buchbar sind Plätze für die Gruppenreisen unter www.golfen.reisen.