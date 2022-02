Online Kurs “Mixdown leicht gemacht” erscheint für Musik-Producer

Die Producing-Coaching Plattform hearbeat.de veröffentlicht am 01.03.2022 den Online-Kurs Mixdown leicht gemacht.

Hiermit können Hobby- und Fortgeschrittene Producer anhand des neuen Konzepts der Soundbühne die relevanten Themen für einen guten Mixdown leicht erfassen.

Der gamifizierte Kurs vermittelt alle relevanten Inhalte und macht sie sofort anwendbar:

Der Kurs ist unterteilt, wie ein Videospiel, in Stages, Level und Missionen. So erlangen die Teilnehmer theoretisches Wissen und lernen dieses umgehend und spielerisch in ihrer eigenen Musik anzuwenden. Schritt für Schritt schalten die Teilnehmer so neue Fähigkeiten frei.

Das Thema Mixdown ist laut Daniel Agema, Gründer von hearbeat.de und Producing-Coach mit über 15 Jahren Trainer Erfahrung, eines der herausforderndsten für Producer: “Oft klingen die Bassbereiche matschig oder gewisse Instrumente gehen über die Lautsprecher im Auto komplett unter,” erklärt er. “Wenn das der Fall ist, dann hat ein Producer das Thema Mixdown noch nicht ganz verstanden.”

Das sei jedoch die Norm. “Ich habe gemerkt, dass viele Producer, die ja eher kreativ sind, bei dem Wort “Frequenzen” auf Durchzug schalten. Das klingt zu sehr nach Physik, nach trockener Theorie. Wenn wir dann aber über die Soundbühne reden, ergibt das alles intuitiv Sinn.”

Während der Pandemie hat hearbeat.de immenses Wachstum erfahren: “Viele entscheiden sich ihre Fähigkeiten bequem von zu Hause aus anzueignen. Jedoch begreifen auch mehr und mehr Producer, dass YouTube ein netter Einstieg ist, aber nicht unbedingt das Gelbe vom Ei: YouTube Tutorials sind unter dem Strich zu unordentlich, zu unstrukturiert und didaktisch selten gut aufbereitet. YouTube will eben nicht, dass du nach einem Video aufhörst zu schauen, sondern lediglich, dass du weiterklickst.”

Der Fokus von Mixdown leicht gemacht liegt ganz klar auf dem Können. So lautet die Devise: “5min Video schauen, dafür 20min produzieren.” So bleibt das Gelernte hängen.

“Mixdown leicht gemacht verändert wie Produzenten ihre Musik machen: Gängigerweise machen viele Produzenten erst den Song grob fertig. Anschließend widmen sich widerspenstig und mühsam dem Mixdown. Mit dem Wissen von der Soundbühne machen meine Schüler beides in Einem: Sie erschaffen ihren Song und machen währenddessen, kinderleicht den Mixdown fertig. Mit vielen kleinen Griffen und Kniffen, die sie in Mixdown leicht gemacht erlernen,” fasst Daniel Agema zusammen.

Der multimediale Kurs ist ist für jede DAW anwendbar und ab 01.03.2022 auf hearbeat.de erhältlich. Darin enthalten sind Schritt für Schritt Anweisungen, Erklärvideos, über 50 Missionen, sowie Quizze und Projekte und kostet 297€.

Für weitere Informationen bitte kontaktieren Sie

Daniel Agema unter @email