Trommeln Digital – via Live-Stream in Kindergärten und Schulen

Der TROMMELGARTEN von BAFF unterstützt pädagogische Einrichtungen bei der Umsetzung digitaler Workshops und Arbeitsgruppen in Zeiten von Corona. Somit musiziert Baff jetzt auch digital per Video-Stream in Kindergärten und Schulen und sorgt so für ein innovatives musikalisches Konzept.

