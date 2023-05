Fabricium geht online: von der Heimwerkerwerkstatt zum Socialmedia

Hallo liebe Heimwerker, liebe Selbermacher, liebe DIYer, liebe Maker und alle, die Freude am kreativen Schaffen und Werken haben. So beginnen die YouTube Videos von Fabricium um die Zielgruppe anzusprechen.

Mit inzwischen über 30.000 Abonnenten ist es bei den Kennern inzwischen schon eine Institution. Auf dem Fabricium YouTube Kanal gibt es inzwischen über 40 Videos, da ist nicht Masse, sondern Klasse die Devise. Um diese exzellente Klasse und höchste Qualität zu erreichen, hat sind etliche Kenntnisse nötig um die vielen Einzelschritte umsetzen zu können.

YouTube Videos

Die erste Phase ein neues DIY YouTube Videos ist ein tiefes Engagement in die Kombination von Werkzeugeigenschaften und Design. Eine Idee kommt aus der Inspiration beim Handwerken selbst. Dies ist dann oft mit intensivere Detektivarbeit verbunden. Oft kommen die Ideen, werden wieder verworfen und poppen dann in Verbindung mit neuen Erfahrungen auf. Wenn dies dann aber konkreter werden, wird versucht das Material, die Optik und die Funktionalität aber auch die technische Umsetzung in das Design einfließen zu lassen. Alles diese Punkte werden in einer ersten 3D Zeichnung parallel berücksichtigt und verändern sich bis zu den ersten Prototypen noch sehr häufig. Besonders der Kontrast zwischen edlem Holz und glänzendem Metall reflektiert sich immer wieder im Design der edlen Werkzeuge von Fabricium.

Wie schon erwähnt ist einer der wichtigen Alleinstellungsmerkmal die Qualität der DIY Kreationen. Von der Idee über das Skript, aber auch in technischer Hinsicht, dem Ton, der Beleuchtung, aber auch der Schnitt sind alles einzelnen Element bei dem jeden Einzelnen auf die Qualität geachtet wird. Dies zeigt sich auch mit dem Wiedererkennungsmerkmal des Jingles, der oben erwähnten Begrüßung, aber auch der im Hintergrund laufenden Vorbereitungen wie 3D Zeichnungen und Pläne, Materiallisten die größtenteils kostenlos angeboten werden. Zusammenfassend kann man sagen, dass halten auf diesem hohen Niveau, von der Idee, Vorbereitung, Umsetzung und Nachbearbeitung ist der Kern der Fabricium YouTube Videos.

Der Hauptschwerpunk liegt dabei bei den Deluxe Werkzeuge. Unter anderem findet man DIY YouTube Videos für einen Zirkel Deluxe, Cutter Deluxe, Linealanschlag, Zentrierkörner, Anschlagwinkel und vieles mehr. Neben diesen Deluxe Werkzeuge Videos gibt es auch Erklärvideos. Unter anderem werden in einem Video zwei Laser Cutter die Technologie gezeigt und verglichen, die Funktionsweisen verständlich erklärt und Möglichkeiten im Bereich DIY aufgezeigt. Ein weiteres Video bringt den Zuschauern Hintergrundinformationen zum Thema CNC Holzfräsen näher. Schönes und Nützliches wie vom Fichtenzapfen zum edlen Schreibgerät oder auch ein Barbecue Grillgebläse sind auch Teil der Realisierungen.

Was alles Videos gemeinsam haben, ist dass das Menschliche nicht versteckt wird. Fehler und auch unerwartete Ereignisse werden nicht herausgeschnitten, sondern sind Teil des Ganzen.

Materialsätze

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal, ist es den YouTube Zuschauern auch real die Möglichkeit zu geben, die gezeigten „Kreationen“ selbst zu realisieren. Dies möchte das Fabricium Team mit Materialsätze unterstützen. Oft ist es DIYer schwierig und zeitaufwendig den notwendigen Bauteilen und Materialen zu finden, so dass die Materialsätze seht hilfreich sind. Inzwischen gibt es drei Materialsäte. Eins für den Cutter Deluxe, eines für den Linealanschlag Deluxe und noch den Mittenfinder Deluxe 2.0. In diesen Sets sind unter anderem alle Halbzeuge, Eisenwaren, und weiteres Zubehör, aber auch besondere Werkzeuge inkludiert.

Die Realisierung der Materialsets war für das Fabricium-Team zeitaufwändiger, als ursprünglich gedacht. Nach dem Suchen der einzelnen Komponenten und vergleichen der Lieferanten, dem Platzieren der Bestellungen, Prüfung der Lieferungen, bezahlen der Rechnungen und bearbeiten der Reklamationen, kommt auch noch das drum herum dazu.

Neben dem Design und Umsetzung des Kartonaufklebers, Festlegen der Kartongröße, Bestellung des Polstermaterials kam dann auch unser Wunsch einen schönen Flyer zu realisieren und beizulegen dazu. Einen in der YouTuber DIY Szene sehr beliebten Aufkleber musste auch designt und bestellt werden. Zu guter Letzt werden die Kleinstteile in kleine beschriftete Pergamenttüten in der richtigen Stückzahl verpackt, bevor diese mit den größeren Teilen in den Karton kommen. Um beim Packen der Materialsets keine Fehler zu machen, wird bis zu vier Mal alles durchgezählt um sicher zu stellen, dass keine Komponente fehlt. Wie auch die Videos, sollen die Sets dem hohen Qualitätsstandard von Fabricium entsprechen.

Internetseite

Nach dem nun die YouTube Videos und auch die Materialsätze immer mehr nachgefragt werden, ist es nun Zeit einen weiteren Schritt zu gehen. Wir wollen den DIYern Tools an die Hand geben, und möchten so weiter Menschen dazu zu motivieren und inspirieren, mit den eigenen Händen Reales und Kreatives zu erschaffen und somit die große Freude am eigenen, konkreten und selbstbestimmten Werk zu erfahren.

Nun geht www.fabricium.de, nach monatelangen Vorbereitungen, am 15.05.2023 endlich online. Auf dieser Internetseite gibt es neben den Links zu den YouTube Videos auch ein Kompendium und ein Wörterbuch aus dem Bereich DIYs. Links zu den Podcasts, aber auch Hintergrundinformationen zu Fabricium fehlen dort nicht. Und um auch die vielen Email Anfragen für Pläne, Vorlagen oder Stücklisten besser bedienen zu können, gibt es auch einen Downloadbereich. Die bereits angesprochenen Materialsets kann man sich über den Bereich Shop ansehen und bestellen. Noch laufen die Bestellungen über eine Emailanfrage aber mittelfristig sollen aber Bestellungen über ein Shopsystem laufen.

Bei der Erstellung eine Internetseite wollten wir verschiedenste Faktoren berücksichtigen. Was soll die Seite in der Zukunft können? Soll Sie statisch sein, oder auch interaktiv.

Sollen sich die angemeldete Fabricium Abonnenten untereinander austauschen können. Soll ein Shop mit integriert werden? Wie kann es skalierbar gestaltet werden? Um nicht die Türen schon von vornherein zu verschließen, wollte das Fabricium-Team, bestehend aus Markus und Patrick, eine skalierbare Plattform. Funktionalität und Inhalt sollten nicht nur gut, sondern auch perfekt sein. Fremde Unternehmen zu beauftragen wäre, bei dem hohen Qualitätsanspruch mit erheblichen Kosten verbunden. Somit hatte das Fabricium-Team sich entschlossen selber die Plattform zu realisieren. Ein Lernprozess der natürlich auch Fehlentscheidungen beinhaltete und somit auch Zeitverlust mit sich brachte. Nun aber steht die mit WordPress erstellte Seite und das Fabricium-Team kann bei Änderungen, Verbesserungen, Ergänzungen selber reagieren und muss nicht ständig, mit kosten verbundene, Fremdunternehmen beauftragen.

Die Zukunft liegt noch in den Sternen

Mit dem YouTube Kanal, den ersten Materialsätzen und nun der Internetseite, nimmt das „Fabricium Haus“ langsam Formen an. An diesen drei ersten Stufen mit Content und kreative Ideen zu bereichern ist nun mittelfristig das Ziel.

Da wir den regen Austausch mit unserer Community lieben und fördern, gibt es auch die Idee ein Forum auf der Internetseite einzurichten. In unseren Köpfen formen sich bereits noch viele weiter Ideen, wie zum Beispiel neben einem Shop für edle Werkzeuge, auch eine reale Community- Fabriciumwerkstatt aufzubauen, in welchem Workshop abgehalten werden können um Knowhow zu vermittelten und um die Förderung des sozialen Austausches zu ermöglichen.

Wir, Markus und Patrick sind davon überzeugt, dass es in einer zunehmend virtuellen und automatisierten Welt immer wichtiger wird, sich selbst auszuprobieren und mit eigenen Händen etwas Reales und Begreifbares zu erschaffen: Freude am Werken.

Gerne würden wir schneller mehr YouTube Videos realisieren und entsprechenden Materialsätze anbieten. Unsere Fabricium-Mannschaft besteht aber nur aus 2 Köpfen und 4 Armen. Somit braucht alles mehr Zeit um die YouTube Videos, Materialsets, die Internetseite ohne externe Unterstützung umzusetzen. Wir, Markus und Patrick, machen diese als Hobby und versuchen dabei unserem Beruf, Familie und anderen Verpflichtungen nicht zu vernachlässigen. Keine leichte Aufgabe, aber wir bleiben dran, versprochen.

Euer Markus und Patrick

www.fabricium.de