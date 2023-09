ManoManoPro Deutschland startet den Club ManoManoPro, ein neues kostenloses Treueprogramm von und für Profis

Berlin, 26. September 2023 - ManoManoPro, die ManoMano-Plattform, die den Berufsalltag erleichtert, stellt heute ihr neues Treueprogramm für alle Berufstätigen vor. Das Programm mit dem Namen "Club ManoManoPro" wurde in Zusammenarbeit mit 700 ihrer professionellen Kund*innen entwickelt, mit dem Ziel, häufige Nutzende der Website und der App zu belohnen und ihnen den beruflichen Alltag zu erleichtern. Das Angebot von ManoManoPro, das bereits jeden vierten Handwerkenden in Frankreich überzeugt hat, entwickelt sich weiter und bietet ein personalisiertes Programm mit einem Preis für jeden Einkauf, Gutscheinen und exklusiven professionellen Dienstleistungen.

Ein kostenloses personalisiertes Programm, das auf die Bedürfnisse von Fachkräften zugeschnitten ist

Die Fachleute von heute sind mit einer Reihe von Herausforderungen konfrontiert: eine tägliche Belastung durch Verwaltungsaufgaben und Lieferungsschwierigkeiten, insbesondere in Zeiten der Kaufkraftkrise und steigender Rohstoffpreise.

Angesichts dieser Herausforderungen möchte ManoManoPro die Unternehmen langfristig unterstützen, indem es ihnen exklusive professionelle Dienstleistungen, zusätzliche Rabatte und Beratung während des ganzen Jahres anbietet, um sie durch ein Programm zu binden, das für Unternehmen aller Größenordnungen zugänglich ist.

Das Treueprogramm Club ManoManoPro belohnt Fachleute ab ihrem ersten Einkauf und ist in drei Formen erhältlich:

Bronze – ab der Registrierung

○ 2% Cashback auf jeden Einkauf (z.B. 500 € Einkauf = 10 € Cashback)

○ Flash-Promotions auf der ManoManoPro-App das ganze Jahr über

Silver – ab dem vierten Einkauf

○ 3,5% Cashback auf jeden Einkauf (z.B. 500 € Einkauf = 17,50 € Cashback)

○ Flash-Promotions auf der ManoManoPro-App das ganze Jahr über

○ Exclusive Private Sales

Gold – ab dem achten Einkauf

○ 4% Cashback auf jeden Einkauf (z.B. €500 Einkauf = 20 € Cashback)

○ Flash-Promotions auf der ManoManoPro-App das ganze Jahr über

○ Exclusive Private Sales

○ Express-Korb (von unseren Fachleuten in 2 Stunden vorbereitet)

Ein Programm, das die Entwicklung von ManoManoPro in Europa fortsetzt

„Das ManoManoPro-Angebot ist bereits ein Erfolg: Mehr als jeder vierte Handwerkende nutzt unseren Service bereits. Mit der Gründung des ManoManoPro-Clubs wollen wir noch weiter gehen, um allen Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer Ausrüstungskäufe zu helfen und unsere häufigsten Nutzenden zu belohnen, unabhängig von der Größe ihres Unternehmens. Unser Ziel ist es, der führende Anbieter auf dem professionellen Markt in Europa zu werden, dessen Wert auf über 400 Milliarden Euro geschätzt wird", sagt Roxane Labat, Marketingleiterin von ManoMano.

ManoManoPro ist mittlerweile in Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland und Großbritannien erfolgreich etabliert und bietet Zugang zu einer konkurrenzlosen Auswahl von über einer Million professioneller Produkte an einem Ort: die besten Marken zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis, ergänzt durch den 16 Millionen Artikel umfassenden Katalog von ManoMano. Die Plattform ist eine echte Zeitersparnis im Alltag und ermöglicht es Fachleuten, sich dank maßgeschneiderter Dienstleistungen auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren: Lieferung nach Hause oder direkt auf die Baustelle, gesammelte Rechnungen an einem Ort und Auftragsverfolgung über die ManoManoPro-App. Schließlich profitieren die Gewerbetreibenden von der Unterstützung durch ein Team von Fachleuten, die unter der Woche während der erweiterten Öffnungszeiten (8-18 Uhr) telefonisch erreichbar sind, um ihnen dank einer persönlichen Erfahrung und Beratung zu helfen, die beste Wahl zu treffen.

Über ManoManoPro

ManoManoPro wurde im März 2019 in Frankreich und 2022 in Deutschland von ManoMano, dem führenden Online-Anbieter für Heimwerker-, Haus- und Gartenbedarf, eingeführt und ist eine einzigartige Plattform, die Profis das Leben erleichtern soll. In einem Markt, der noch weitgehend undigitalisiert ist (12 % im Jahr 2022) und ein Potenzial von 400 Milliarden Euro in Europa hat, will ManoManoPro den Einkaufsprozess für Profis revolutionieren, insbesondere wenn es um Renovierung und Werkzeuge geht.

Über ManoMano

Das 2013 in Frankreich gegründete Unternehmen ManoMano ist Europas führender Online-Spezialist für Heimwerker-, Haus- und Gartenprodukte. Das von Philippe de Chanville und Christian Raisson mitbegründete Unternehmen bringt mehr als 5.000 Partnerverkäufer zusammen und bietet mit mehr als 16 Millionen Produkten das größte Angebot an Heimwerker-, Haus- und Gartenprodukten im Internet. Das Unternehmen beschäftigt derzeit 1.000 Mitarbeitende und ist in 6 Märkten tätig (Frankreich, Belgien, Spanien, Italien, Deutschland und Großbritannien).