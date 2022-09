Mit SweMa durch die Comfort Food Saison - Das "Suppengrün im Glas" wärmt von Innen

Es riecht nach frisch geschnittenen Möhren und Sellerie - Zwiebeln kribbeln ein wenig in der Nase. Ein leichter Duft von getrockneten Tomaten liegt in der Luft: Es ist Produktionstag in der Berliner Manufaktur von SweMa. Das bedeutet jede Menge frisches Gemüse aus Brandenburg in Empfang nehmen, im Mixer zerkleinern und dann mit Steinsalz und Gewürzen vermischen. Ein eigens entwickeltes Verfahren ermöglicht es SweMa, eine frische Gemüsebrühe aus rohem Gemüse – ohne jegliches Erhitzen und ohne Zugabe von Konservierungs- oder Zusatzstoffen – mit einer Haltbarkeit von neun Monaten anzubieten. Das Ergebnis ist eine frische Gemüsebrühe in Form einer Paste, die mit einem außergewöhnlich hohen Anteil an frischem Gemüse von 73 % vielmehr einem Pesto ähnelt. Eine kleine Menge, aufgegossen mit kochendem Wasser, ergibt eine echte Gemüsebrühe, die riecht und schmeckt wie selbstgekocht. Tipp: Um feine Röstaromen in die Speisen zu zaubern, lässt sich SweMa Gemüsebrühe – vor dem Aufgießen - mit ein wenig Fett anbraten.

Genau das Richtige für das herbstliche Schmuddelwetter. Mit Freude starten alle Genießer und Fans des Comfort Food in die Saison von Suppen, Eintöpfen, Kartoffelpüree mit Sauce und all den Leckereien, die uns von Innen wärmen. Kuscheldecke, Kerze, Kakao und eine warme herzhafte Mahlzeit werden zu Wohlfühl-Faktoren.

Die frische Gemüsebrühe von SweMa ist aber nicht nur eine ideale Basis für Suppen, Saucen und Eintöpfe. Vielmehr empfiehlt das Unternehmen, die Brühe als Grundwürze und Salzalternative beim alltäglichen Kochen einzusetzen, z.B. auch für Salate, Gemüsegerichte, Marinaden, Dressings oder Dips. Immer nach dem Motto: „Würze mit Gemüse satt mit Salz“.

Tipp: Schnell und günstig gesund kochen.

Ein Liter Gemüsebrühe mit SweMa zubereitet kostet rund 0,65 Euro.

Zeitersparnis: 2 Stunden.