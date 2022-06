Unterwegs mit You and a View

Am Anfang der Campingsaison waren Steffi und Klaus für uns unterwegs. Die beiden führen auf Instagram einen Account rund um ihre Reisen in ihrem Kastenwagen Sunlight Cliff 600 namens Thea. Daher kommt auch der Name des Accounts: travelling_thea.

Gemeinsam mit Thea haben sie schon mehrere Stellplätze von You and a View besucht, diesmal hat es sie auf unsere Reiseroute “Rund um Münster” verschlagen. Wir haben sie gefragt, wie ihnen der kleine Ausflug gefallen hat.

"Wir campen mit You and a View, weil wir es sehr mögen, ruhig zu stehen, naturnah und fernab von überfüllten Campingplätzen. Außerdem haben wir festgestellt, dass You and a View viele Stellplätze bei uns in der Nähe anbietet, für uns eine super Möglichkeit, eine kurze und spontane Auszeit zu nehmen und unsere Gegend noch besser kennenzulernen." - Steffi und Klaus

Dieses Mal haben die beiden die Reiseroute zu unserem Blog “Reiseroute rund um Münster” abgefahren. Dabei waren sie sehr erstaunt, wie wenig sie bisher von der Umgebung ihrer Heimat gesehen haben. Daher finden Sie, dass genau dieses Erkunden der näheren Umgebung, das Besondere an You and a View ist.

Auf ihrem Stellplatz angekommen, haben sie die Gastgeber immer sehr freundlich empfangen, ihnen den Hof gezeigt und gute Tipps für Aktivitäten, wie beispielsweise Radtouren, gegeben. Alle Stellplätze waren in ruhiger Lage mit Blick ins Grüne. Manchmal stand man versteckt hinter der Scheune, manchmal auf einer schönen Wiese. Somit ist für sie unser Versprechen, in der Natur zu campen, ganz klar erfüllt und sie würden es jederzeit wieder machen und sich für eine eindeutige Weiterempfehlung unseres Konzepts aussprechen.

Bisher waren Steffi und Klaus nur ein paar Tage für einen Kurztrip mit uns unterwegs, sie können sich jedoch auch vorstellen, mal länger mit You and a View unterwegs zu sein. Grundsätzlich eignen sich die Stellplätze und Höfe sowohl für kurze Reisen, als auch für längere.

Wir freuen uns über das positive Feedback von Steffi und Klaus und sind schon gespannt, wo es die beiden noch so hintreiben wird.