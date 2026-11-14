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Erbschaftsteuer in München: Warum der Freibetrag von 400.000 Euro beim Elternhaus oft nicht reicht

14. November 2026, 21:40
Unterföhring,
Deutschland
Bericht

Der Freibetrag für Kinder ist seit 2009 unverändert, die Münchner Immobilienwerte sind es nicht. FT Immobilien 24 zeigt die legalen Wege, die Steuer zu senken, und die Fristen nach dem Erbfall.

In München übersteigt der Wert eines geerbten Hauses schnell den persönlichen Freibetrag. Für Kinder liegt er seit 2009 unverändert bei 400.000 Euro, für Ehepartner bei 500.000 Euro (§ 16 ErbStG). Was darüber liegt, wird in Steuerklasse I mit 7 Prozent bis 75.000 Euro steuerpflichtigem Erwerb besteuert, darüber steigt der Satz.

Steuerfrei bleibt das Familienheim, wenn der Ehepartner oder die Kinder selbst einziehen und es zehn Jahre bewohnen. Bei Kindern gilt das bis 200 Quadratmeter Wohnfläche. Wer innerhalb der zehn Jahre auszieht, verkauft oder vermietet, verliert die Befreiung rückwirkend. Für zu Wohnzwecken vermietete Immobilien setzt das Finanzamt nur 90 Prozent des Werts an.

Setzt das Finanzamt den Wert zu hoch an, lässt er sich mit einem Gutachten widerlegen. Bei Schenkungen zu Lebzeiten werden alle Zuwendungen innerhalb von zehn Jahren zusammengerechnet; liegt eine Schenkung länger zurück, steht der Freibetrag wieder voll zur Verfügung.

Nach dem Erbfall laufen Fristen: Ausschlagen kann man die Erbschaft innerhalb von sechs Wochen ab Kenntnis, den Erwerb muss man dem Erbschaftsteuerfinanzamt innerhalb von drei Monaten anzeigen (§ 30 ErbStG). Die Grundbuchberichtigung auf die Erben ist bei Antrag innerhalb von zwei Jahren gebührenfrei.

„Viele Erben müssen schnell entscheiden, ob sie das Elternhaus behalten oder verkaufen“, sagt Franco Tortorici, Inhaber von FT Immobilien 24. „Dafür braucht man zwei Dinge: einen realistischen Marktwert und eine Steuerberatung. Den Marktwert liefern wir, die Steuerberatung nicht.“

Freibeträge, Steuersätze, Rechenbeispiele und Fristen fasst die Seite Erbschaftsteuer München 2026 zusammen. Die Seite ersetzt keine Steuerberatung.

Originalquelle auf TRENDKRAFT am .

Über FT Immobilien 24

FT Immobilien 24 ist ein Immobilienmakler für München und Umgebung mit Büro in Unterföhring. Inhaber Franco Tortorici vermittelt seit 2007 Wohnungen, Häuser und Grundstücke; seitdem hat das Unternehmen 823 Verkäufe begleitet und 3.141 Klienten betreut. Schwerpunkte sind Verkäufe nach Erbschaft, Scheidung oder Pflegefall sowie die kostenlose Immobilienbewertung innerhalb von 24 Stunden. Beratung auf Deutsch, Italienisch, Französisch und Englisch.

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