Erbschaftsteuer in München: Warum der Freibetrag von 400.000 Euro beim Elternhaus oft nicht reicht

In München übersteigt der Wert eines geerbten Hauses schnell den persönlichen Freibetrag. Für Kinder liegt er seit 2009 unverändert bei 400.000 Euro, für Ehepartner bei 500.000 Euro (§ 16 ErbStG). Was darüber liegt, wird in Steuerklasse I mit 7 Prozent bis 75.000 Euro steuerpflichtigem Erwerb besteuert, darüber steigt der Satz.

Steuerfrei bleibt das Familienheim, wenn der Ehepartner oder die Kinder selbst einziehen und es zehn Jahre bewohnen. Bei Kindern gilt das bis 200 Quadratmeter Wohnfläche. Wer innerhalb der zehn Jahre auszieht, verkauft oder vermietet, verliert die Befreiung rückwirkend. Für zu Wohnzwecken vermietete Immobilien setzt das Finanzamt nur 90 Prozent des Werts an.

Setzt das Finanzamt den Wert zu hoch an, lässt er sich mit einem Gutachten widerlegen. Bei Schenkungen zu Lebzeiten werden alle Zuwendungen innerhalb von zehn Jahren zusammengerechnet; liegt eine Schenkung länger zurück, steht der Freibetrag wieder voll zur Verfügung.

Nach dem Erbfall laufen Fristen: Ausschlagen kann man die Erbschaft innerhalb von sechs Wochen ab Kenntnis, den Erwerb muss man dem Erbschaftsteuerfinanzamt innerhalb von drei Monaten anzeigen (§ 30 ErbStG). Die Grundbuchberichtigung auf die Erben ist bei Antrag innerhalb von zwei Jahren gebührenfrei.

„Viele Erben müssen schnell entscheiden, ob sie das Elternhaus behalten oder verkaufen“, sagt Franco Tortorici, Inhaber von FT Immobilien 24. „Dafür braucht man zwei Dinge: einen realistischen Marktwert und eine Steuerberatung. Den Marktwert liefern wir, die Steuerberatung nicht.“

Freibeträge, Steuersätze, Rechenbeispiele und Fristen fasst die Seite Erbschaftsteuer München 2026 zusammen. Die Seite ersetzt keine Steuerberatung.