VK Immobilien vermietet 1.200 Quadratmeter am Wasserweg in Trier an die Kreisverwaltung

In dem Bürogebäude werden künftig das Bauamt und das Veterinäramt der Kreisverwaltung mit insgesamt 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ihren Sitz haben. Die Büros im 4. Obergeschoss des Gebäudes werden zurzeit noch umfangreich renoviert. Der Umzug in das neue Domizil wird voraussichtlich zum 01. Juni stattfinden.

Der Standort am Wasserweg bietet sowohl eine fußläufig erreichbare Lage am Rande der Innenstadt als auch ausreichend Pkw-Stellplätze für die Mitarbeitenden sowie die Kundinnen und Kunden des Bauamtes und des Veterinäramtes. Bislang befindet sich das Bauamt am Hauptstandort der Kreisverwaltung in Trier am Willy-Brandt-Platz, das Veterinäramt hat seinen Standort in der Stadt in einem Bürogebäude an der Karl-Benz-Straße.

Neben der dort seit vielen Jahren ansässigen Telekom AG siedelten sich in dem Gebäude am Wasserweg in den letzten Jahren unter anderem das Ordnungsamt der Stadt Trier sowie der Landesbetrieb LBB auf dem Areal an.

Kathrin Großmann, Asset Managerin der VK Immobilien GmbH, sagt: „Wir sind zuversichtlich, die zum Jahresende noch freiwerdenden 1.700 m² Bürofläche zügig zu vermieten. Derzeit sprechen wir bereits mit den ersten Interessenten.“

VK Immobilien wird bei der Vermarktung des Objektes vom Immobilienmakler Gilbers & Baasch aus Trier beraten.

Die VK Immobilien Gruppe ist seit rund 20 Jahren als Tochter zweier Versorgungskassen im nationalen gewerblichen Immobilienmarkt aktiv.

Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt in der Akquisition und dem wertoptimierten Management von Büro- und Geschäftshäusern, Fachmarktzentren, Verbrauchermärkten sowie Logistikimmobilien mit einem Investitionsvolumen zwischen 10 und 30 Mio. Euro.

Gilbers & Baasch ist ein seit 1995 sowohl in der Großregion Trier-Luxemburg als auch bundesweit erfolgreich tätiges Immobilien-Dienstleistungsunternehmen und bietet nunmehr seit fast 30 Jahren eine große Bandbreite an Beratungs-, Management- und Transaktionsdienstleistungen rund um die Immobilie.