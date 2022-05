KSK-Immobilien GmbH hat acht Eigentumswohnungen in Köln vermittelt

Im Kölner Stadtteil Höhenberg ist in der Olpener Straße ein Mehrfamilienhaus mit acht Eigentumswohnungen entstanden. Die Wohneinheiten wurden schlüsselfertig an die neuen Eigentümer übergeben. „Hier wurde für Paare und Singles attraktiver Wohnraum geschaffen. Vor allem die zentrale und doch naturnahe Lage hat überzeugt“, so Alexander Schlömer, Vertriebsleiter Neubauimmobilien bei der KSK-Immobilien GmbH.

Das Gebäude wurde in langlebiger Massivbauweise und als KfW-Effizienzhaus 55 errichtet. „Die Eigentumswohnungen zeichnen sich besonders durch durchdachte Grundrisse, eine hochwertige Ausstattung und ein offenes Raumkonzept aus“, ergänzt Dogan Ipek, Immobilienberater bei der KSK-Immobilien GmbH und für den Vertrieb der Eigentumswohnungen zuständig. Jede Wohnung verfügt über einen eigenen Balkon oder eine Terrasse. Die Beheizung erfolgt über eine moderne Luftwasserwärmepumpe, die als Fußbodenheizung mit Einzelraumsteuerung umgesetzt wurde. Alle Wohnungen sind mit einer modernen Gegensprechanlage mit Videoüberwachung und Bildschirm ausgestattet. Im Keller befindet sich für jede Wohneinheit ein Abstellraum. Zudem gibt es einen gemeinschaftlich genutzten Wasch- und Trockenraum sowie einen Fahrradkeller.