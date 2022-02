KSK-Immobilien GmbH hat vier Doppelhaushälften und ein freistehendes Einfamilienhaus in Lohmar vermittelt

Das Einfamilienhaus sowie zwei der Doppelhaushälften verfügen über zwei Vollgeschosse und ein Staffelgeschoss inklusive Dachterrasse zur Südseite. Zwei kleinere Doppelhaushälften mit anderthalb Geschossen werden in geschützter zweiter Baureihe errichtet und besitzen jeweils ein Satteldach, das Staufläche in Form eines Dachbodens bietet. In allen Häusern wird eine Luftwasserwärmepumpe installiert, die als dezentral steuerbare Fußbodenheizung umgesetzt wird und äußerst effizientes Heizen gewährleistet. Fenster und Türen erhalten zudem eine Zwei- bzw. Dreischeiben-Wärmeschutzverglasung.

„Die Häuser mit Wohnflächen von ca. 118 m2 bis ca. 145 m2 bieten insbesondere jungen Familien und Paaren in der Familiengründungsphase passenden Wohnraum. Lohmar ist der ideale Wohnort für Menschen, die sich im Grünen wohlfühlen, aber trotzdem Wert auf eine gute Verkehrsanbindung zum Arbeitsplatz legen“, so Jannis Klutinius, Immobilienberater bei der KSK-Immobilien GmbH, der den Vertrieb betreut hat.

„Wir als KSK-Immobilien GmbH legen bei der Vermittlung von Immobilien besonderen Wert auf die regionale Verankerung unserer Immobilienexpertinnen und -experten. So können wir eine detaillierte Marktkenntnis gewährleisten und unsere Kundinnen und Kunden fundiert und professionell beraten und unterstützen – so auch bei diesem Neubauvorhaben in Lohmar“, ergänzt Kai Hansen, Leiter des Bauträgerbereichs und gemeinsam mit Dr. Guido Stracke Geschäftsführer der KSK-Immobilien GmbH.

Bauträger des Neubauprojekts ist die MMM Grundstücksgesellschaft mbH. Der Baubeginn erfolgte bereits letztes Jahr, der Bezugstermin ist für Frühjahr 2023 vorgesehen.