KSK-Immobilien GmbH vermittelt 13 Eigentumswohnungen in Frechen

Das Mehrfamilienhaus mit 13 modernen Eigentumswohnungen entsteht in der Rudolfstraße in Frechen-Bachem. „Als Immobilien- und Wohnstandort profitiert Frechen von der direkten Nähe zur Nachbarstadt Köln, was sich auch in der Beliebtheit der Wohnlagen widerspiegelt“, so Marion Oepen-Zantidis, Immobilienberaterin bei der KSK-Immobilien GmbH. Auf drei Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss bieten die 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen mit Wohnflächen von ca. 53 m² bis ca. 124 m² ausreichend Platz für Singles, Paare oder kleine Familien. Jede der Wohnungen verfügt über einen eigenen Balkon oder eine eigene Terrasse. Neben einem persönlichen Kellerabteil steht den Bewohnern zudem eine Tiefgarage mit 13 Stellplätzen zur Verfügung – auf Wunsch mit elektrischer Vorbereitung für eine Elektroauto-Ladestation.

Alexander Schlömer, Vertriebsleiter Neubauimmobilien bei der KSK-Immobilien GmbH, ergänzt: „Der Trend in der Baubranche zu nachhaltigeren Bauweisen erfährt durch den Anstieg der Energiepreise einen zusätzlichen Schub. Wir beobachten ein zunehmendes Bewusstsein dafür, dass ein effizienteres Gebäude langfristig die bessere Lösung für Umwelt und Geldbeutel ist.“

So werde auch bei diesem Neubauprojekt besonderer Wert auf Nachhaltigkeit gelegt, sagt Dogan Ipek, ebenfalls Immobilienberater bei der KSK-Immobilien GmbH und zusammen mit Marion Oepen-Zantidis für den Vertrieb der Eigentumswohnungen zuständig: „Die Eigentumswohnungen werden in langlebiger Massivbauweise errichtet und sind darüber hinaus barrierearm gestaltet. So können die Eigentümer heute schon an morgen denken.“ Beheizt werden die Eigentumswohnungen über eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, die als Fußbodenheizung umgesetzt wird. Die Stromversorgung wird zusätzlich über die hauseigene Photovoltaik-Anlage unterstützt. Alle Fenster verfügen über eine 3-fach-Isolierverglasung.

Der Baubeginn ist bereits erfolgt, der Bezugstermin ist für Herbst 2023 geplant.

Ansprechpartner:

Marion Oepen-Zantidis & Dogan Ipek

@email

Tel.: 0221 179494-23