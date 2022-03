KSK-Immobilien GmbH vermittelt 36 Eigentumswohnungen in Pulheim

Das „Amselquartier“ entsteht im gleichnamigen Amselweg in Pulheim und umfasst drei Häuser mit jeweils zwölf modernen und barrierefrei gestalteten Eigentumswohnungen. „Bis ins Pulheimer Zentrum ist es nicht weit. Erledigungen des täglichen Bedarfs lassen sich problemlos zu Fuß oder mit dem Fahrrad tätigen. Zudem profitiert der Standort Pulheim generell von der schnellen Erreichbarkeit Kölns“, so Alexander Schlömer, Vertriebsleiter Neubauimmobilien bei der KSK-Immobilien GmbH.

Marius Sandberg, Immobilienberater bei der KSK-Immobilien GmbH, ergänzt: „Die 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen mit Wohnflächen von ca. 55 m2 bis ca. 124 m2 zeichnen sich besonders durch ein nachhaltiges und innovatives Energiekonzept aus.“ So werden die Gebäude als KfW-Energieeffizienzhäuser 55 EE in monolithischer Bauweise errichtet.

Die Eigentumswohnungen im Erdgeschoss verfügen jeweils über einen großen, beheizbaren Wintergarten, alle anderen Wohneinheiten punkten mit einer Dachterrasse mit Markise. Ein moderner Aufzug verbindet alle Etagen inkl. Keller und Staffelgeschoss miteinander und in einer großen Tiefgarage ist Platz für 46 Pkw und fünf Motorräder. „Zudem sind Vorrüstungen für E-Ladesäulen vorhanden. Auf dem gesamten Grundstück sowie in der Tiefgarage sind darüber hinaus Abstellplätze für insgesamt 93 Fahrräder verteilt“, so Till Pekie, ebenfalls Immobilienberater bei der KSK-Immobilien GmbH.

Alle Fenster verfügen über 3-fach-Verglasung und elektrische Rollläden oder Raffstores. Die Beheizung erfolgt über eine Luft-Wasser-Wärmepumpe und wird in allen Räumen als Fußbodenheizung umgesetzt. Zudem ist jeder Raum mit einem Thermostat zur individuellen Einstellung der Raumtemperatur ausgestattet. „Besonderes Highlight ist die Wohnungsübergabestation, die eine optimierte Wärmeabgabe der Raumheizung und eine hygienisch saubere Trinkwasserversorgung regelt“, ergänzt Marion Oepen-Zantidis, Immobilienberaterin bei der KSK-Immobilien GmbH und zusammen mit Marius Sandberg und Till Pekie für den Vertrieb der Eigentumswohnungen zuständig.

Die Eigentumswohnungen werden schlüsselfertig übergeben. Der Baubeginn steht kurz bevor, der Bezugstermin ist für Winter 2023/2024 geplant. Finanzierungspartner der KSK-Immobilien GmbH ist die Kreissparkasse Köln, die für Gespräche rund um die Finanzierung zur Verfügung steht.

Ansprechpartner:

Marius Sandberg, Till Pekie, Marion Oepen-Zantidis

Telefon 0221 179494-23

@email