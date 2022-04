KSK-Immobilien GmbH vermittelt ein freistehendes Einfamilienhaus und vier Doppelhaushälften in Odenthal

In der Heidberger Straße in Odenthal-Voiswinkel entsteht in ruhiger und naturnaher Wohnlage ein Neubauprojekt, das aus einem freistehenden Einfamilienhaus und vier Doppelhaushälften besteht. Die 2,5-geschossigen Häuser werden in langlebiger Massivbauweise errichtet und verfügen über Grundstücksflächen von ca. 306 m² bis ca. 547 m². „Odenthal-Voiswinkel ist ein sehr familienfreundlicher Ortsteil, und auf den Grundstücken mit weitläufigem Gartenbereich und Terrasse ist ausreichend Platz für die ganze Familie“, so Alexander Schlömer, Vertriebsleiter Neubauimmobilien bei der KSK-Immobilien GmbH.

Sowohl das freistehende Einfamilienhaus mit einer Wohnfläche von ca. 157 m² als auch die vier Doppelhaushälften mit Wohnflächen von jeweils ca. 163 m² verfügen über einen eigenen Pkw-Außenstellplatz sowie eine Garage. Jannis Klutinius, Immobilienberater bei der KSK-Immobilien GmbH und für den Vertrieb der Häuser zuständig, ergänzt: „Beheizt werden die Häuser über eine Luftwärmepumpe, die als Fußbodenheizung gleichmäßige Wärme in allen Räumen verbreitet.“ Die Fenster verfügen über 3-fach-Isolierverglasung und elektrische Rollläden.

Der Baubeginn soll in zwei Abschnitten erfolgen: Für das Einfamilienhaus und eines der beiden Doppelhäuser beginnt der Bau im Mai 2022, das zweite Doppelhaus wird ab November 2022 errichtet. Der Bezugstermin ist für Herbst 2023 geplant.

Ansprechpartner:

Herr Jannis Klutinius

@email

Tel.: 0221 179494-23