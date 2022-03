KSK-Immobilien GmbH vermittelt zehn Eigentumswohnungen in Gummersbach

In Gummersbach entsteht in der Dieringhauser Straße ein Neubau-Mehrfamilienhaus mit insgesamt zehn Eigentumswohnungen. Die modernen 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen mit Wohnflächen von ca. 79 m2 bis ca. 157 m2 bieten passenden Wohnraum für Singles, Paare und Familien. „Darüber hinaus sind die Eigentumswohnungen auch für Kapitalanleger interessant“, so Alexander Schlömer, Vertriebsleiter Neubauimmobilien bei der KSK-Immobilien GmbH.

Das Mehrfamilienhaus ist ruhig und zugleich zentral gelegen und verfügt über ein ca. 1.139 m2 großes Grundstück in zweiter Reihe. Alle Etagen, von Keller bis Staffelgeschoss, sind über einen Fahrstuhl erreichbar. Die Penthouse-Wohnungen verfügen über eine umlaufende Dachterrasse - alle anderen Wohnungen punkten jeweils durch einen eigenen Balkon oder eine eigene Terrasse. Neben Tiefgaragenplätzen sind zudem zusätzliche Außenstellplätze vorhanden. Anschlüsse für E-Ladestationen sind für die Tiefgaragenstellplätze auf Wunsch möglich.

Alle Fenster verfügen über 3-fach-Verglasung und elektrische Rollläden. Die Beheizung erfolgt über eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Unterstützung durch eine solarthermische Anlage auf dem Dach. Die Heizung wird in allen Räumen als Fußbodenheizung umgesetzt. Dogan Ipek, für den Vertrieb der Eigentumswohnungen zuständiger Immobilienberater bei der KSK-Immobilien GmbH, ergänzt: „Die Wohnungen bieten jede Menge Highlights und sind noch dazu individuell auf die Bedürfnisse ihrer Bewohner ausgerichtet, alle Wohnungen werden bereits bezugsfertig übergeben.“

Der Baubeginn ist bereits erfolgt, der Bezugstermin ist für Sommer 2023 geplant.

Ansprechpartner:

Herr Dogan Ipek

@email

Tel.: 0221 179494-23