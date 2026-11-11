Luftgefülltes Isolierglas erreicht U-Wert von 1,5

Beschlagene oder verschmutzte Isolierglasscheiben müssen nicht in jedem Fall sofort ausgetauscht werden. Bei der Isolierglassanierung wird der Scheibenzwischenraum durch kleine Bohrungen in der äußeren Scheibe zugänglich gemacht. So kann er gespült und gereinigt werden; anschließend wird Restwasser entfernt und der Zwischenraum getrocknet. Zum Schluss werden die Öffnungen mit feinen Staubschutzfiltern versehen. Die vorhandene Verglasung bleibt dabei im Fenster. Mehr zur beschriebenen Vorgehensweise

Warum sind es zwei Bohrungen? Sie schaffen Zugang an zwei Stellen, sodass der Scheibenzwischenraum bearbeitet und durchgespült werden kann. Die Bohrungen selbst sorgen nicht für die Wärmedämmung: Diese hängt vom Aufbau der Scheiben und des Zwischenraums ab.

Wie gut kann eine luftgefüllte Verglasung dämmen? Ein Prüfbericht des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik aus dem Jahr 2013 gibt dazu einen konkreten Messwert. Untersucht wurde eine Zweischeiben-Isolierverglasung mit einer 5 Millimeter starken Außenscheibe, einem 16 Millimeter breiten luftgefüllten Scheibenzwischenraum und einer 5 Millimeter starken, beschichteten Innenscheibe. Die äußere Scheibe hatte oben und unten jeweils eine 14 Millimeter große Bohrung, die mit einem feinen Sieb verschlossen war.

Für diesen geprüften Aufbau ermittelte das Institut einen Wärmedurchgangskoeffizienten von U = 1,5 W/(m²K). Der Wert beschreibt, wie viel Wärme durch die Verglasung nach außen gelangt: Je niedriger der U-Wert, desto besser die Wärmedämmung.

Der Prüfbericht macht auf eine Möglichkeit aufmerksam, die vielen Eigentümerinnen und Eigentümern wenig bekannt ist: Eine luftgefüllte Isolierverglasung mit Bohrungen kann weiterhin eine messbare Wärmedämmleistung aufweisen. Der Bericht bezieht sich allerdings ausdrücklich nur auf den geprüften Aufbau. Er ist kein pauschaler Nachweis für jedes Fenster oder jede Isolierglassanierung. Ob sich eine konkrete Scheibe sanieren lässt und welche Eigenschaften sie danach hat, muss im Einzelfall beurteilt werden.