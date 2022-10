Spatenstich für Mehrgenerationen-Wohnquartier „Pures Leben Möserstraße“ in Osnabrück

Beim feierlichen Spatenstich waren unter anderem Oberbürgermeisterin Katharina Pötter, Stadtbaurat Frank Otte sowie der Vorstand des Bauträgers Pro Urban AG, Raphael Wellen, vor Ort. Auch die KSK-Immobilien war als Vertriebspartner des Mehrgenerationenwohnprojekts durch ihren stellv. Vertriebsleiter Mikrowohnen Jeffy Tang mit dabei.

Die Pro Urban AG, für welche die KSK-Immobilien zuvor bereits mehrere Neubauprojekte in Nordrhein-Westfalen vermittelt hat, errichtet mitten im Stadtzentrum Osnabrücks ein innovatives Wohnquartier mit 375 Apartments für Studierende, Berufstätige und Senioren und Seniorinnen. Das Nutzungskonzept sieht vor, dass Menschen aller Altersklassen in einem Gebäude zusammenleben. Durch attraktive Gemeinschaftsflächen werden der generationenübergreifende Austausch sowie das Sozialleben von Jung und Alt gefördert – ganz getreu dem Motto „Gemeinsam statt einsam“. Im Erdgeschoss des Projekts in der Möserstraße ist eine Tagespflege vorgesehen, sodass eine altengerechte Betreuung als Alternative zur stationären Pflege entsteht.

„Der stark nachgefragte Wohnraum stellt für Investoren und Investorinnen eine renditestarke Möglichkeit zur Kapitalanlage dar“, so Jeffy Tang. Alexander Schlömer, Vertriebsleiter bei der KSK-Immobilien GmbH, ergänzt: „Aufgrund des hohen Bedarfs an kleinen Wohnungen für Studierende und ältere, pflegebedürftige Menschen bietet sich hier eine hervorragende Vermietbarkeit.“