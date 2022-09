Die Personalberatung EO Executives weiter auf Wachstumskurs im Bereich Consumer & Retail

Über EO Executives

EO Executives Deutschland wurde 2010 in Köln als Partnerunternehmen der britischen EO Executives gegründet und ist spezialisiert auf die Besetzung von erfolgskritischen Führungspositionen. Weltweit ist EO Executives in sieben Ländern vertreten. In Deutschland sind Berater an mehr als 15 Standorten tätig.

Die jeweils auf einzelne Branchen spezialisierten Berater von EO sind die Schnittstelle zu über 10.000 Interim-Managern allein in Deutschland und zu mehr als 215.000 Führungskräften weltweit. EO platziert sowohl Führungskräfte für Festanstellungen als auch Interim-Manager für befristete Einsätze.

Durch den Einsatz von Management-Diagnostik-Verfahren stellt EO sicher, dass die Kandidaten dauerhaft zur Kultur des Unternehmens passen. Alle Partner von EO Executives waren entweder selbst langjährig in Führungspositionen tätig oder verfügen über umfassende Erfahrung im Executive Search bzw. Interim Management.

EO Executives ist assoziierter Provider der Dachgesellschaft Deutsches Interim Management (DDIM) und wurde 2019 von Bundespräsident a.D. Christian Wulff als „TOP-Consultant“ für den Mittelstand ausgezeichnet.

