FoxBase als Top Startup in NRW ausgewählt

Das Software-Startup FoxBase ist eines von 13 Startups, welches für das neue Scale-up-Programm der Landesregierung Nordrhein-Westfalen ausgewählt wurde. Insgesamt 110 Startups hatten sich darauf beworben. Das Programm Scale-up.NRW unterstützt wachstumsstarke Startups aus NRW dabei, die besonderen Anforderungen einer schnellen und internationalen Skalierung zu adressieren. Das Programm ist außerdem ein wichtiger Hebel, um NRW bis 2025 als eines der Top Ten Start-up-Regionen in Europa zu etablieren.

Das Software-Startup aus Düsseldorf hat sich neben dem Eintritt in neue Märkte auch eine starke Wachstumsbeschleunigung zum Ziel gesetzt. „Wir freuen uns enorm, Teil der ersten Kohorte zu sein und mit namhaften Mentoren und Mentorinnen sowie den anderen Startups in den Austausch zu treten. Mit der Unterstützung durch das Scale-Up-Programm werden wir über die nächsten 18 Monate unser Wachstum weiter beschleunigen und erste Schritte Richtung internationaler Skalierung angehen“, so Gründer und Geschäftsführer Benjamin Dammertz zur Bekanntgabe der ersten Kohorte.

FoxBase hat eine Software im SaaS-Ansatz entwickelt, mit der B2B-Unternehmen den Vertrieb radikal beschleunigen. Mithilfe der KI-gestützten-Lösung werden Kunden und Kundinnen bei der Auswahl der passenden Produkte, Systeme und Services digital, schnell und einfach beraten. Zahlreiche KMUs wie auch Dax-Konzerne arbeiten bereits mit der innovativen Lösung. Damit überzeugten die Gründer Benjamin Dammertz und Carsten Dolch auch die Jury von Scale-up.NRW, das Bundesland NRW mit FoxBase als eines der aufstrebenden Startups zu repräsentieren. Geleitet wird das Programm vom