Präzise Spannungsmessungen bis 150 V AC: iba präsentiert neues Eingangsmodul für Netzspannungen

Das ibaM-4AI-150V-AC verfügt über vier analoge Spannungseingänge mit einem Messbereich von ±312 V und einer Messkategorie CAT III 150 V. Dank der galvanischen Trennung jedes Kanals eignet sich das Modul ideal für Messungen in komplexen, potenzialverschiedenen Umgebungen. Die Daten werden mit einer Auflösung von 24 Bit und einer Abtastrate von bis zu 500 kHz erfasst – perfekt für detaillierte Analysen von Netzspannungen, Phänomenen im Power Quality Bereich oder zur Überwachung empfindlicher Anlagenkomponenten. Das Modul lässt sich nahtlos in bestehende ibaPDA-Umgebungen integrieren und wird über die entsprechenden ibaMAQS-Kopfstationen automatisch erkannt. Über die intuitive Benutzeroberfläche in ibaPDA können Messbereiche, Filter und Kanalnamen konfiguriert und die Signale live überwacht oder archiviert werden. Die in Messdateien gespeicherten Daten können mit dem kostenfreien Tool ibaAnalyzer rückwirkend flexibel ausgewertet werden. In Kombination mit ibaHD-Server ist ein direkter Zugriff auf historische Daten jederzeit möglich.

Das neue Modul ist im robusten Hutschienengehäuse verbaut und für den Einsatz in industriellen Umgebungen konzipiert. Dank der durchdachten Anschlusstechnik mit Push-in-Klemmen ist die Inbetriebnahme einfach und sicher. Mit dem neuen ibaM-4AI-150V-AC-Device lässt sich ein ibaMAQS-System flexibel erweitern und noch besser an individuelle Anwendungsfälle anpassen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.iba-ag.com/de/modulares-messsystem.