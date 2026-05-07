TSM stellt abgeschirmten Koffer für geschützte und vertrauliche Gesprächssituationen vor

Der Schutz vertraulicher Informationen gewinnt auch außerhalb klassischer Sicherheitsumgebungen zunehmend an Bedeutung. Insbesondere mobile Geräte und digitale Kommunikationsmittel können in sensiblen Situationen ein potenzielles Risiko für unbefugte Überwachung darstellen.

Der von TSM konzipierte abgeschirmte Koffer wurde speziell für den Einsatz in vertraulichen Gesprächssituationen entwickelt. Ziel ist es, eine geschützte Umgebung zu schaffen, in der potenzielle Abhörrisiken reduziert und sensible Inhalte sicher besprochen werden können.

Die Lösung eignet sich insbesondere für Meetings, vertrauliche Abstimmungen oder mobile Einsatzlagen, in denen ein erhöhter Schutzbedarf besteht.

Der Koffer ergänzt bestehende Maßnahmen der technischen Informationssicherheit und unterstützt Unternehmen dabei, vertrauliche Kommunikation auch außerhalb fester Sicherheitsinfrastrukturen abzusichern.

TSM entwickelt solche Lösungen im Rahmen eines praxisorientierten Sicherheitsverständnisses, das Diskretion, technische Prävention und die Anforderungen moderner Unternehmenskommunikation miteinander verbindet.