TSM - Lauschabwehr und Abhörschutz

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TSM stellt abgeschirmten Koffer für geschützte und vertrauliche Gesprächssituationen vor

07. Mai 2026, 17:55
Berlin,
Deutschland
Bericht

Mit einem neuen abgeschirmten Koffer erweitert TSM – Lauschabwehr & Abhörschutz sein Portfolio um eine mobile Lösung zum Schutz vor Abhörrisiken in sensiblen Gesprächssituationen.

Abgeschirmter Koffer - Geschirmter Koffer für sichere persönliche Kommunikation

Ein abgeschirmter Koffer für vertrauliche Gespräche
© TSM - Lauschabwehr und Abhörschutz

Mobile Sicherheitslösung für vertrauliche Kommunikation

Der Schutz vertraulicher Informationen gewinnt auch außerhalb klassischer Sicherheitsumgebungen zunehmend an Bedeutung. Insbesondere mobile Geräte und digitale Kommunikationsmittel können in sensiblen Situationen ein potenzielles Risiko für unbefugte Überwachung darstellen.

Der von TSM konzipierte abgeschirmte Koffer wurde speziell für den Einsatz in vertraulichen Gesprächssituationen entwickelt. Ziel ist es, eine geschützte Umgebung zu schaffen, in der potenzielle Abhörrisiken reduziert und sensible Inhalte sicher besprochen werden können.

Die Lösung eignet sich insbesondere für Meetings, vertrauliche Abstimmungen oder mobile Einsatzlagen, in denen ein erhöhter Schutzbedarf besteht.

Der Koffer ergänzt bestehende Maßnahmen der technischen Informationssicherheit und unterstützt Unternehmen dabei, vertrauliche Kommunikation auch außerhalb fester Sicherheitsinfrastrukturen abzusichern.

TSM entwickelt solche Lösungen im Rahmen eines praxisorientierten Sicherheitsverständnisses, das Diskretion, technische Prävention und die Anforderungen moderner Unternehmenskommunikation miteinander verbindet.

TSM - Lauschabwehr und Abhörschutz

TSM – Lauschabwehr & Abhörschutz ist ein spezialisiertes Unternehmen für technische Informationssicherheit mit Fokus auf die Erkennung und Abwehr unerlaubter Überwachung. Der Schwerpunkt liegt auf Leistungen im Bereich TSCM (Technical Surveillance Countermeasures) zur Identifikation von Abhörtechnik und sicherheitsrelevanten Schwachstellen in geschäftlichen Umgebungen.

Das Unternehmen unterstützt vorwiegend Geschäftskunden bei der Absicherung sensibler Kommunikation, der Prävention von Wirtschaftsspionage und der Minimierung von Risiken durch Informationsabfluss.

TSM entwickelt individuelle Sicherheitskonzepte und begleitet Unternehmen bei der Umsetzung präventiver Maßnahmen. Die Arbeitsweise zeichnet sich durch Diskretion, technische Präzision sowie strukturierte Analyse- und Prüfprozesse aus und orientiert sich konsequent an professionellen Sicherheitsstandards.

https://tsm-lauschabwehr.de/
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