Jeune Premier launcht die erste „Travel“ Kollektion – pünktlich zum 1. Mai: Reisetaschen für Kinder

Jeder der drei neuen Produkttypen hat seine Besonderheiten, die ihn von vergleichbaren unterscheiden. So gelten die Mini-Koffer bei Fluggesellschaften beispielsweise noch als Handgepäck und müssen nicht separat aufgegeben werden. Dennoch verfügen sie über einen großzügigen Stauraum im Inneren. Die Freizeittaschen, die von Jeune Premier als „Weekend Bags“ etabliert werden, haben praktische Tragegurte, können leicht umgeschultert werden und bieten zahlreiche Verwendungsmöglichkeiten. Sie sind die erste Wahl bei Kurz-Trips, die sich über zwei bis drei Tage erstrecken. Bei den „Travel Pouches“ handelt es sich schließlich um extra große, aber dennoch handliche Kulturbeutel, in den nicht nur Badezimmerzubehör Platz findet. Auch die Pouches lassen sich dank ihrer Größe und Innenaufteilung mit Seitentaschen für jeden beliebigen Zweck nutzen. Eine weitere Besonderheit, die sich die „Travel“ Kollektion mit der „Ergomaxx“-Serie des Herstellers teilt, ist die nachhaltige Produktion. Die Taschen sind vegan, bestehen zu 100% aus recycelten PET-Flaschen und setzen so ein klares Statement für den Umweltschutz. Mit dieser bewussten Materialwahl spricht die Marke insbesondere Familien an, die Wert darauf legen, ihren ökologischen Fußabdruck gering zu halten – auch auf Reisen.

Unter den neuen Designs findet sich sowohl für Mädchen als auch Jungs garantiert etwas Passendes. Die Bandbreite reicht aktuell von Blau- und Rosatönen bis hin zu knallbunten Modellen für alle, die es etwas „flippiger“ mögen. „Beste Freunde“ greifen zu den „BFF“-Taschen, die jeweils mit einer niedlichen Smiley-Stickerei veredelt sind, während ein riesiger Schmetterling auf den „Butterfly Stripe“-Modellen Naturfreunde begeistert. Absolute Hingucker sind außerdem die farbenprächtigen „Puffer Pop“- und „Puffer Pink“-Designs, die darüber hinaus einen leichten Retro-Vibe versprühen. Auch bei der „Travel“ Kollektion wird auf diese Weise das Marken-eigene Motto „Trau dich und sei du selbst“ hoch gehalten. Der belgische Hersteller gibt Kindern die Möglichkeit, stilvoll und ohne große Worte auszudrücken, was sie begeistert. Eine Besonderheit liegt außerdem im Beinamen der „Weekend Bags“. Diese werden auch „Caroline“ genannt – Namensgeberin ist die E-Commerce-Managerin des Herstellers anlässlich ihres 5-jährigen Jubiläums. Die „Travel“ Kollektion erscheint pünktlich zum 1. Mai – ein Feiertag, der in Deutschland passenderweise ohnehin gerne für Reisen genutzt wird. Weitere Informationen finden sich unter www.jeunepremier.de.