Repräsentativ. Robust. Elegant. – Der neue Hartschalenkoffer „Vario Case Pro“.

Die Schwarzwälder Koffermanufaktur Faisst hat sein Hartschalenkoffer Produktsortiment um eine besonders repräsentative und gleichzeitig äußerst robuste Variante ergänzt: Den Vario Case Pro.

Es handelt sich hierbei um eine technische Weiterentwicklung der äußerst beliebten und gefragten Kofferserie Vario Case. Um auch besonderen Kunden- und Marktanforderungen gerecht zu werden, bietet Faisst‘s neuer Hartschalenkoffer zusätzlichen Schutz und Stabilität durch vernietete Schutzecken und stabile Eckverbinder aus Metall an den Schließprofilen.

Während die Kofferschalen – gefertigt aus schlagfestem ABS mit Acrylglasoberfläche – in sechs Shine- und einer Grip-Oberfläche erhältlich sind, können die Kofferecken und Profile in Schwarz oder Silber ausgeführt werden. Die Verstärkungen in Verbindung mit schlagfestem Kunststoff sind ein echtes Plus für den täglichen professionellen Einsatz.