Seismic Spring/Summer Product Release 2024: Neue Features, die das Kundenerlebnis verbessern und Geschäftsabschlüsse beschleunigen

Seismic, das weltweit führende Unternehmen im Bereich Enablement, kündigt mit der heutigen Veröffentlichung des Spring/Summer Product Release 2024 neue Features an, darunter mehrere KI-gestützte Tools, die wesentlich dazu beitragen, dass kundenorientierte Teams im modernen Vertrieb hervorragende Leistungen erbringen und das Beste aus jeder Kundeninteraktion herausholen.

Im B2B-Geschäft haben die Käuferinnen und Käufer heute mehr denn je die Kontrolle über den Kaufzyklus - ein Trend, der sich im Jahr 2020 beschleunigt hat und seither konstant geblieben ist. Da sie über vielfältige Informationen verfügen, entscheiden sie sich immer häufiger für digitale Self-Service-Kanäle statt für den persönlichen Austausch mit Vertriebsteams - laut Gartner verbringen sie daher nur 5 Prozent ihrer Einkaufszeit im persönlichen Verkaufsgespräch.

Wenn die Käufer jetzt das Ruder in die Hand nehmen, müssen sich die Go-to-Market (GTM)-Teams entsprechend anpassen, um an jedem Kunden-Touchpoint ein optimales Erlebnis zu bieten. Unternehmen, die in Enablement-Technologien investieren, können das: Laut einer neuen Studie von Seismic sind 91 Prozent der Befragten der Meinung, dass sie durch den Einsatz von Enablement-Technologien ein besseres Kundenerlebnis erzielen, und 83 Prozent der Befragten gehen davon aus, dass sie mit Hilfe ihrer Enablement-Tools ihren Kundenstamm im Jahr 2024 halten und sogar ausbauen können.

Der Spring/Summer Product Release 2024 von Seismic umfasst zahlreiche neue Features, mit denen Unternehmen die Ansprüche moderner Käufer[EG1] erfüllen können:

· Aura Copilot: Aura Copilot ist ab sofort in der Early-Access-Version verfügbar und steigert die GTM-Effizienz für Enablement-Teams, indem er die Erstellung von Lektionen, Playbooks und anderem Content beschleunigt und vereinfacht. Der generative KI-Assistent kann Content verschlagworten und umfassende Produktbeschreibungen generieren, so dass Content-Verantwortliche wertvolle Zeit sparen. Dank KI-gestützter Analysen können GTM-Manager dem Aura Copilot Fragen zu den gesammelten Daten stellen, z. B. wie viele Vertriebsmitarbeitende eine Lektion abgeschlossen oder eine bestimmte Seite aufgerufen haben, und erhalten in Sekundenschnelle eine Antwort. Darüber hinaus bekommen Sales Teams sofortigen Zugang zu Insights und Inhalten, die sie für den Geschäftsabschluss benötigen. Klicken Sie hier, um mehr über Aura Copilot zu erfahren.

· Seismic for Meetings: Damit sich Vertriebsteams optimal auf Kundengespräche vorbereiten können, ermöglichen optimale Workflows im Vorfeld eine reibungslose Zusammenarbeit. Mit Seismic for Meetings lassen sich mühelos Ziele definieren, eine Agenda festlegen und Content personalisieren.

· Neue Integrationen von Seismic und Microsoft: Die neuen, verbesserten Integrationen von Microsoft Copilot for Sales und Copilot for Microsoft 365 kombinieren die Stärken von Seismic und Microsoft. Darüber hinaus kann Seismic for Meetings jetzt in Microsoft Teams und Microsoft Outlook integriert werden, so dass Vertriebsteams Seismic direkt in ihren täglichen Workflow einbinden können.

„Vertriebsteams, die nicht jede Gelegenheit im Sales Cycle optimal nutzen können, werden auf der Strecke bleiben. Unser neuer Product Release bietet ihnen die Funktionen und Ressourcen, die sie brauchen, um erfolgreich zu sein“, so Krish Mantripragada, Chief Product Officer bei Seismic. „Wir freuen uns besonders über die Einführung von Aura Copilot nach einer Reihe von Pilotprogrammen, die bei unseren Kunden auf große Nachfrage und Begeisterung gestoßen sind. Unsere Kunden sind daran interessiert, generative KI für ihre Enablement-Aktivitäten zu nutzen, und wir freuen uns sehr über das Feedback, das wir in dieser Phase erhalten haben.“

Die Teilnehmenden des Pilotprogramms nutzten die Features von Aura Copilot fast 50.000 Mal entlang der Seismic-Plattform, um manuelle Aufgaben wie die Erstellung von Lerneinheiten, die Beantwortung von Fragen und die Generierung von Zusammenfassungen zu rationalisieren.

„Der Aura Copilot von Seismic hat sich für uns als äußerst nützlich erwiesen. Er ist erstaunlich einfach zu bedienen und erfordert aufgrund seiner Genauigkeit nur ein Minimum an Überprüfung“, erklärt Jennifer Sutherland, Global Leader of Culture, Learning & Development bei Trustwave. „Wir haben das Tool für eine Vielzahl von Tasks eingesetzt, z. B. für die Erstellung von Quizfragen und Schulungsbeschreibungen. Diese Effizienz führt zu einer schnelleren Reaktionszeit unserer Vertriebsteams und damit zu einer zügigen Implementierung neuer Inhalte, Produkte, Prozesse und Systeme. Die KI-Funktionen von Seismic sind beeindruckend und machen unsere Abläufe reibungsloser und agiler.“

Um mehr über die neuesten Ergänzungen der Seismic Enablement Cloud zu erfahren, besuchen Sie den Seismic Blog und sehen Sie sich alle aktuellen Produktneuheiten im Seismic Center für Produkt-Innovation an.

Seismic ist der weltweit führende Anbieter im Bereich Enablement, der Unternehmen und deren Teams dabei unterstützt, Kunden zu binden und das Umsatzwachstum zu steigern. Die Seismic Enablement CloudTM ist eine leistungsstarke, integrierte Enablement-Plattform, die Teams im Kundenkontakt mit den richtigen Kompetenzen, Contents, Tools und Insights ausstattet, um zu wachsen und zu gewinnen.

Mehr als 2.000 Organisationen weltweit, von den größten bis hin zu Start-ups und kleineren Unternehmen, vertrauen auf Seismic, um ihre Enablement-Ziele zu erreichen. Seismic hat seinen Hauptsitz in San Diego und verfügt über Niederlassungen in Europa, Nordamerika und Australien.

