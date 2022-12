Advanced Silicon und Interactive Scape bringen erste Ergebnisse ihrer Forschungs- und Entwicklungspartnerschaft auf den Markt

Advanced Silicon

Advanced Silicon ist ein fabrikloses Integrated Circuit (IC)-Unternehmen, das sowohl elektronische Systeme als auch Mixed-Mode-ICs für Standard- und Spezialanwendungen entwickelt und liefert. Das Unternehmen verfügt über umfassende Erfahrung in der IC-Entwicklung und ist technologisch führend auf dem Gebiet der rauscharmen Photonenabtastung, der kapazitiven Abtastung mit sehr hoher Empfindlichkeit und der hochleistungsfähigen Spezial-Mikrocontroller. Das Unternehmen bietet hochmoderne Lösungen für High-End-Anwendungen in den Marktsegmenten Medizin, Luft- und Raumfahrt, Industrie und Konsumgüter an.