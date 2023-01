Aus zwei mach fünf: Geschäftsführung von QAware erweitert

QAware GmbH

QAware ist ein unabhängiges Beratungs- und Projekthaus für Softwaretechnik mit Sitz in München, Mainz und Rosenheim. Es beschäftigt rund 200 Mitarbeitende und betreut IT-Kernsysteme von Kunden wie Allianz, BMW, die Deutsche Telekom und Bosch Siemens Hausgeräte.

Die Expertinnen und Experten von QAware analysieren, modernisieren und realisieren Softwaresysteme für Unternehmen, deren Erfolg maßgeblich von IT abhängt. Fokus ist die hohe Qualität der Lösungen. Das zeigt sich beispielsweise in Ende-zu-Ende-Verantwortung, Qualitäts-Kontrakten und kontinuierlichem Monitoring mit eigens entwickelten Mess-Tools.

Vom Great Place to Work Institut® ist QAware seit 7 Jahren in Folge im Wettbewerb „Deutschlands beste Arbeitgeber“ ausgezeichnet worden. Aktuell belegt QAware den 1. Platz in der Kategorie „Beste Arbeitgeber Information & Telekommunikation“ unter den Unternehmen bis 500 Mitarbeitende.