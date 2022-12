Daten filtern, darstellen und exportieren. Ratenkreditvermittlung vollständig integriert

Eines der Hauptmerkmale der Version 4.0 ist das neue Modul »Filter-View«, das die früheren Module »Fuzzy-Data« und »Selector« vereint. Mit »Fuzzy-Data« konnten bereits beliebige Daten in der trit.IO Plattform gespeichert werden, während der »Selector« es ermöglichte, beliebige Daten auszuwählen. Mit der »Filter-View« ist es nun möglich, alle Daten in der gewohnten Arbeitsumgebung schnell und einfach zu filtern, darzustellen, zu exportieren und weiter zu verwerten.

Darüber hinaus wurde der Prozess der Ratenkreditvermittlung in der trit.IO Plattform vollständig integriert. Dies bedeutet, dass Ratenkredite von Finanzcheck PRO nun komplett in der trit.IO Plattform abgewickelt werden können. Dank einer übersichtlichen und einfachen Oberfläche und eines optimierten Workflows für Kreditvermittler ist eine effiziente und schnelle Verarbeitung von Kreditanfragen möglich.

Der Grundstein ist nun gelegt, dass durch die Nutzung des trit.IO-System die generierten Daten für den Nutzer in Sekundenschnelle verfügbar und sogar frei exportierbar sind. Im Bereich der Privatkreditvermittlung entsteht eine Unzahl an vertriebsrelevanten Daten, welche meist ungenutzt liegen bleiben. Durch die vollständige Integration der Ratenkreditvermittlung in das trit.IO-System generiert der Nutzer nicht nur einfach Abschlüsse und somit Provisionen, sondern kann die Daten innerhalb des trit.IO-System sofort weiter nutzen. Die Cross Selling Quoten erhöhen sich dadurch. Weitere Produkte können integriert werden, sodass die Zukunft des trit.IO-System offen ist.